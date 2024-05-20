الفهيم للتصنيع

رائدة في إنتاج أطباق زراعة الميكروبيولوجيا

تتخذ شركة “الفهيم للتصنيع” من إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقرًّا لها. وهي معتمدة من بلدية دبي، وتتبع معايير ISO 13485 وGMP. تختصّ منشأتنا المتطورة في إنتاج أطباق الميكروبيولوجيا الجاهزة للاستخدام. نستخدم خطوط إنتاج آلية بالكامل ضمن غرفة غسيل معتمدة ISO 7/Class 10,000، حيث تخضع جميع المنتجات لاختبارات جودة صارمة بناءً على معايير CLSI M22 A3 وISO 11133.

تعد شركة الفهيم للتصنيع واحدة من الشركات المصنّعة الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُقدِّم مجموعة شاملة من أطباق زراعة الميكروبيولوجيا الجاهزة للاستخدام. تلبي منتجاتنا احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك المختبرات الطبية والأغذية ومنتجات الألبان والمختبرات الصيدلانية والبيطرية، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع حيث يتم تطبيق بروتوكولات صارمة تضمن الرقابة الكاملة على عملية التصنيع بمختلف جوانبها. نحن نحافظ على المراقبة الدقيقة أثناء عمليات الإنتاج مع مراعاة معايير صارمة لضمان الجودة، والتحقّق، والمعايرة. بالإضافة إلى ذلك، ندير مختبراً مجهزاً بالكامل لمراقبة الجودة الميكروبيولوجية واختبار جودة المياه في الموقع، لضمان الالتزام بالإرشادات الدولية الحالية.

تتميز شركة الفهيم للتصنيع بغرفة نظيفة (Cleanroom) مخصصة لتعبئة أطباق بتري، تلبي أعلى المعايير العالمية وهي من الفئة 10,000 بمساحة 15 متراً بـ 9 أمتار.

تحتوي منشأتنا على آلة تعبئة متطورة قادرة على معالجة 2000 طبق في الساعة، تكمّلها معدات تغليف وتصنيف آلية بالكامل. والمقصود بـ”الغرفة النظيفة” (Cleanroom) منطقة معزولة ومصممة خصيصًا ضمن المختبر أو منشأة التصنيع. تتمتع هذه الغرفة ببيئة خاضعة للتحكم الصارم والمعدة لتحضير وتعبئة أطباق زراعة الميكروبيولوجيا بعناية تامة وفق ظروف معقمة؛ وتمتد على مساحة خاصة يمكنها استيعاب آلة تعبئة عالية الكفاءة، قادرة على معالجة ما يصل إلى 4,000 طبق في الساعة. وتعمل هذه الآلة بشكل متكامل مع أنظمة التغليف والوسم الآلية بالكامل الموجودة مسبقًا، مما يوفر سلسلة إنتاج متكاملة تتميز بالكفاءة العالية. في شركة الفهيم للتصنيع، نستخدم تقنية متطورة تشمل غلافاً قابلاً للختم بالحرارة على جانبي السيلوفان، ما يعزز من صلابة الأطباق في ظروف التبريد، مع التحكّم في نفاذية الرطوبة وهو أمر مهم لمنع تلوث الميكروبي والحفاظ على جودة الوسط المغذي.

حالياً، تبلغ قدرتنا الإنتاجية 20,000 طبق، مع خطط لزيادتها إلى 60,000 طبق يومياً بعد إدخال معدات إعداد وسائط وآلات تعبئة إضافية.

تتميز آلات تعبئة أطباق بتري في شركة الفهيم للتصنيع بتخصصها في التعامل مع أحجام مختلفة من الأطباق، وهي 55 ملم، و90 ملم، و140 ملم، وتحقق سرعات تصل إلى 2000 طبق في الساعة لأنواع 90 ملم و55 ملم، و800 طبق في الساعة لأطباق 140 ملم. تُحدَّد معدلات الإنتاج بناءً على وقت تجفيف ثلاث دقائق.

تعتمد معدلات الإنتاج على مدة تجفيف تبلغ ثلاث دقائق، حيث يتم حساب الوقت اللازم لتجفيف وسط الزراعة بشكل كامل بعد عملية التعبئة، وذلك لضمان جودة ونقاء الأطباق.

تتميز آلات تعبئة أطباق بتري في شركة الفهيم للتصنيع بأنها مجهزة بوحدات قياسية متطورة تضمن تعبئة دقيقة وعالية الجودة لأطباق الميكروبيولوجيا، حيث تشمل:

بيئة تجفيف مغلقة بفلترة هواء

HEPA ، وفلترة HEPA إضافية عند نهاية الطرف التلقي .

، وفلترة إضافية عند نهاية الطرف التلقي نظام تجفيف بغطاء مفتوح للتخلص من الرطوبة الزائدة وتقليل التكثف أثناء النقل والتخزين .

وقت تجفيف قابل للتحكم في مدة تجفيف الوسط المغذي داخل الأطباق .

تجاويف مزدوجة للصب المتزامن .

مضخة إضافية للخلط المباشر للدم الكامل الطازج أثناء الصب .

توليد الغضروف المفصلي للحصول على سطح متساو .

بشكل عام، توفر آلات التعبئة الآلية هذه كفاءة ودقة واتساقًا أفضل بكثير مقارنةً بطرق التعبئة اليدوية. كما أنها الخيار الأمثل للإنتاج واسع النطاق لأطباق وسط المزرعة، وذلك بفضل الميزات المتقدمة التي تضمن جودة عالية ومعدلات إنتاج مرتفعة. إضافة إلى الإعداد الحالي، تحتوي الغرفة النظيفة في شركة الفهيم للتصنيع على مساحة إضافية لاستيعاب آلات تعبئة إضافية، قادرة على معالجة 4000 طبق في الساعة. تتميز هذه الآلات الجديدة بإمكانية دمجها بسلاسة مع نظام التغليف الحالي ومحطة طباعة الملصقات الموجودة مسبقاً. كما تحتوي على منطقة مخصصة من الفئة 10,000 لتعبئة الأنابيب والزجاجات والطباعة النافثة للحبر. بالإضافة إلى ذلك، هناك غرف دخول شخصية وتحضير وسائط مصنفة من فئة 100,000، تعمل كمناطق معادلة الضغط.

تعتمد شركة الفهيم للتصنيع على مجموعة من التقنيات الحديثة لتعليب وتغليف مختلف منتجاتها، وذلك لضمان جودة عالية وكفاءة في الإنتاج. تحصل الطباعة النافثة للحبر للأطباق عبر الإنترنت، حيث تتم طباعة المنتج النهائي تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك طابعة نافثة للحبر مخصصة حصريًا للأنابيب والزجاجات. توجد آلة تغليف بالانكماش جاهزة للاستخدام أثناء صيانة آلة التغليف الأوتوماتيكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتغليف وسائط “أجار” بكميات قليلة جدًا. تتميز شركة الفهيم للتصنيع بغرف تبريد كبيرة يتم التحكم بدرجات حرارتها بدقة لتتراوح من درجتين مئويتين إلى 8 درجات مئوية لتخزين المنتجات النهائية، إلى جانب مساحة مخصصة للمواد الخام والمواد الاستهلاكية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، توجد ثلاجة يتم ضبط درجة حرارتها من 2 إلى 8 درجات مئوية، ومجهزة ببطارية احتياطية لتخزين مكملات النمو والمضادات الحيوية.

وتتميز محطة معالجة المياه بنظام التناضح العكسي (RO) القادر على إنتاج 5000 لتر خلال 24 ساعة. كما يتمتع غشاء RO بعمر افتراضي يتراوح بين 2-3 سنوات ويتم استكماله بالمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية عبر الخط، والترشيح عبر الخط (0.2um)، ومرشحات تنفيس إضافية. تم تجهيز أسطوانة إزالة الأيونات براتينج قياسي (قوي) مختلط، مما يلغي الحاجة إلى التجديد باستخدام القلويات أو الأحماض. يتم استبدال راتينج المختلط مرة واحدة في السنة.

تمثل معدات تحضير الأطباق أنظمة حديثة مزودة بلوحات تحكم آلية بالكامل ومتوفرة بسعتين مختلفتين 30 لتر و50 لتر، مما يتيح إمكانية التعامل مع أحجام تتراوح من 2.5 لتر إلى 30 لتر و5 لترات إلى 50 لتر على التوالي.

تتميز بنظام تحريك عالي الكفاءة حاصل على براءة اختراع، يضمن خلط الوسائط بشكل كامل طوال دورة التشغيل بأكملها. يتم ضبط سرعة المحرك وفقًا لنوع الوسائط التي يتم إعدادها، كما يتم تصميم المحرك للقضاء على أي تكوين للفقاعات.

يمكن للنموذج 30 لتر أن ينتج في حدّ أقصى 1500 طبق لكل دورة، بينما يمكن لنموذج 50 لتر أن ينتج ما يصل إلى 2500 طبق في دورة واحدة. مع خيار تكرار الدورة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، فإن تحقيق الكمية المستهدفة من الإنتاج ممكن. تشمل ميزات الأمان غطاء يغلق تلقائيًا عندما تصل درجة الحرارة إلى 80 درجة مئوية. باستخدام آليات القفل المختلفة، إلى جانب الإنذارات المرئية والمسموعة، والموجودة داخل علبة مضادة للصدمات، يتم تقليل المخاطر بشكل كبير مقارنة بطرق التحضير الميكانيكية التقليدية للوسائط. يسهل التتبع الكامل وتصدير البيانات بسهولة عبر واجهة USB، مما يسهل عمليات التشغيل ويحسن تدفق العمل. التنظيف سهل، بواسطة آلية تصريف تقع أسفل الوعاء. يتم تمكين مراقبة البيانات في الوقت الحقيقي من خلال الإتصال عبر الـ Wi-Fi والإنترنت بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. يتم تسجيل كل دورة بدقة وتخزينها محليًا، مع خيار تصدير البيانات (بصيغة PDF أو CSV) بواسطة USB. هناك تقريبًا 45% من أطباق الـ”أجار” التي تنتجها شركة الفهيم للتصنيع تتطلب دم الأغنام المزال التجلط. لتلبية هذا الأمر، نتعاون مع مزرعة أغنام تحت إشراف بيطري بعناية في اسكتلندا. تستخدم أكياس جمع مصممة خصيصًا وأدوات مخصصة لاستخراج دم الأغنام.قبل تجميع الدم لإنتاج الدفعات، يخضع دم كل حيوان لاختبار شامل. يتم وضع علامة على كل حيوان مستخرَج منه، لأغراض التعريف والتتبع. ويتم الإلتزام بإجراءات مراقبة الجودة الميكروبيولوجية الصارمة قبل الموافقة على كل دفعة من دم الأغنام لاستخدامها في الإنتاج. تُحافظ سلالة متخصصة من الأغنام ذات حجم الخلايا العالية الإكتظاظ حصريًا لهذا الغرض. ويبلغ العمر الافتراضي لدم الأغنام المزال التجلط 56 يومًا، ويتم تدوير الطلبات كل 20 يومًا لضمان مخزون كافٍ لإنتاج وسائط أطباق الـ”أجار” في شركة الفهيم للتصنيع.

يتم الحصول على المواد المستخدمة للوسائط المجففة، ومكملات النمو، ومكملات المضادات الحيوية من شركة Oxoid, Ltd، المملكة المتحدة، وهي مورد بارز للمواد الخام. للحفاظ على مستويات كافية من المخزون، يتم تدوير المخزون كل 4 أشهر في مستودعاتنا في دبي. تخضع منتجات أوكسويد لاختبارات صارمة قبل إطلاقها، وتلتزم شركة الفهيم للتصنيع ببروتوكولات ISO/GMP المعمول بها من خلال اختبار المواد الخام الواردة بشكل روتيني.

تدير شركة الفهيم للتصنيع مختبرًا مجهزًا بالكامل التزاماً منها بتطبيق أعلى معايير الجودة لإجراء اختبارات دقيقة وشاملة على كل دفعة من الإنتاج. يتميز هذا المختبر بتوفير أدوات أساسية مثل المجمدات العميقة لحفظ وتخزين سلالات ATCC، والحاضنات البكتريولوجية وثاني أوكسيد الكربون، وخزانة السلامة الحيوية، ودرجة الحموضة، والمواد الصلبة الذائبة، وأجهزة قياس الموصلية، وثلاجات المختبرات، والمجاهر، وغير ذلك. يتم توفير شهادات مراقبة الجودة مع كل دفعة يتم تسليمها لضمان سلامة المنتج.

تقوم شركة الفهيم للتصنيع بتوصيل المنتج النهائي إلى العملاء في شاحنات مبردة يتم الحفاظ عليها عند درجات حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية. تمتد عمليات التسليم لدينا إلى العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة وإلى وجهات دولية محددة عبر الشحن الجوي. يعد مطار دبي الدولي بمثابة مركز رئيسي لعملياتنا في الشرق الأوسط، مما يسهل النقل الفعال.

إن التزامنا بالابتكار يمتد إلى ما هو أبعد من الإنتاج، فمع وجود الأدوات الأساسية وبروتوكولات الاختبار الصارمة، فإننا لا نقدم أقل من التميز. نحن فخورون بكوننا في طليعة إنتاج أطباق الميكروبيولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

عنوان المصنع: الفهيم للتصنيع ذ.م.م LLC, 597-4217 مجمع دبي للاستثمار 2. مقابل مصنع أرز الخليج. دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف +971 4 3483277 واتس اب +971 50 539 9422

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