السجلات الصحية الإلكترونية

ثورة رقمية لتخزين المعلومات الطبية وإدارتها

تشكّل بيانات المرضى من فحوصات وأعراض مُبلّغ عنها وتاريخ طبي ثروة حقيقية للمساعدة على تشخيص الأمراض في وقت مبكر ومعالجتها بشكل أكثر فعالية، حيث يقوم الطبيب بتحليل البيانات المتوفرة بناءًا على السّياق الطبي بعد اطلاعه على السجل الصحي الإلكتروني للمريض. اليوم، الغالبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية تستخدم أنظمة السجلات الرقمية.

السجلات الصحية الإلكترونية هي ملفات غير ورقية تتيح للأطباء ومقدمي الرعاية الصحّية إمكانية الوصول إلى ملف المريض الطبي ما يمكّنهم من التخطيط لآلية العلاج بصورة أفضل؛ إنها ثورة رقمية في الرعاية الصحية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية، وتعزيز سلامة المرضى، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.

في الواقع، تسهم السجلات الصحية الإلكترونية في تغيير صناعة الرعاية الصحية من خلال تقديم منصة رقمية لتخزين المعلومات الطبية للمرضى وإدارتها والوصول إليها بسهولة عند الحاجة، حيث يمكن الاطلاع على سجل المريض من قبل جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين يعتنون به واستخدامها للمساعدة في تقديم توصيات حول رعاية المريض.

تخزن السجلات الصحية الإلكترونية معلوماتك الصحية في نظام رقمي آمن ويمكن مشاركتها بين الأنظمة الصحية، ما يسمح للأطباء بمشاركة المعلومات وربما تحسين الرعاية؛ هذه التبادلات تسمح بنقل المعلومات الصحية الإلكترونية ونتائج الاختبارات المعملية وقوائم الأدوية بين المستشفيات ومقدمي الخدمات؛ وبطبيعة الحال، فهي تقلّل من الأخطاء غير المرغوب فيها في النسخ اليدوي.

الغرض من السجلات الصحية الإلكترونية هو دمج بيانات المريض الطبية في ملف رقمي، يتم تحديثه في الوقت الفعلي ويحتوي على تفاصيل التاريخ الطبي والأدوية والحساسية وصور الأشعة وخطط العلاج والنتائج المختبرية للمرضى. ومن شأن ذلك أن يسهم في تخفيض معدلات الأخطاء وتوفير الوقت وتقديم رعاية صحية أفضل للمرضى.

فوائد وإيجابيات

يمكن للأطباء أن يستفيدوا من التكنولوجيا في تقديم رعاية أفضل لمرضاهم، حيث يتيح لهم السجل الصحي الإلكتروني رصد الحالة بدقة وفي الوقت المناسب.

كما أنها توفر للأطباء تحليلات صحية تساعد في التعرف على أنماط الأمراض والتنبؤ بها والتوصية بخيارات العلاج المحتملة. تؤدي هذه التحليلات الصحية إلى نتائج أكثر نجاحًا للمريض بشكل عام.

من فوائد السجلات الصحية الإلكترونية

الحصول على معلومات دقيقة وكاملة ومحدّثة حول المريض في الوقت الفعلي، لتصبح بذلك الوصفات الطبية والأدوية الموصوفة أكثر فعالية .

سرعة الوصول إلى بيانات المرضى

وسهولة الوصول إليها للحصول على رعاية أكثر تنسيقًا وفعالية .

إمكانية مشاركة المعلومات الإلكترونية

بأمان مع المرضى والأطباء الآخرين لتبادل الآراء والحصول على رأي طبي ثانٍ قبل اتخاذ القرار المناسب .

مساعدة الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية على تشخيص الحالة بشكل أكثر فعالية من خلال توافر جميع المعطيات المرضية والتاريخية في ملف واحد، ما يقلّل من الأخطاء الطبية ويمنح المزيد من الأمان .

تحسين التواصل بين المريض والطبيب ورفع مستوى التواصل بين الطرفين؛ إن التنسيق المباشر بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى يتيح المجال لإدارة سليمة للحالة المرضية ومتابعتها عن كثب .

تعزيز الإنتاجية وآلية العمل ضمن

المؤسسة من خلال المساعدة في تقليل إجهاد الموظفين وبالتالي تحسين إنتاجيتهم في العمل .

إدارة النفقات وتقليل التكاليف من خلال انخفاض الأعمال الورقية، وتحسين السلامة، وتقليل ازدواجية الفحوصات .

زيادة في الإنتاجية

إن الإحتفاظ بالسجلات رقميًا يسمح للأطباء بتتبع صحة المريض والإطلاع على المعلومات المتعلقة به، وبالتالي بإمكان مقدمو الرعاية الأولية اللجوء إلى السجلات الصحية الإلكترونية لزيادة إنتاجيتها حتى يتمكنوا من التركيز على جودة الرعاية وتحسين النتائج الصحية.

رعاية أفضل

حفظ المعلومات المتعلقة بالحالة المرضية للمريض وتاريخه الطبي أسهم في تحسين إدارة الأمراض لاسيما المزمنة منها إضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية، وبالتالي الحصول على رعاية أفضل.

إن تطبيق مثل هذه الأنظمة في المنشآت الصحية يسهم في تقليل الأخطاء أقل بكثير من السّجلات الورقية، كما يحسّن التواصل بين الأطباء بشكل كبير ما يسمح لكل طرف بالوصول الكامل إلى التاريخ الطبي للمريض بدلاً من النظرة السّريعة خلال زيارة المريض إلى العيادة.

تنسيق العمل الجماعي

يمكن لسائر الأفرقاء الذين يعملون في المنشأة الصحية الوصول إلى ملف المريض الإلكتروني وتعزيز التواصل فيما بينهم من أجل اتخاذ القرار الملائم لحالة المريض. السجلات الإلكترونية إذن تسهم إلى حد كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تحسين تدفق المعلومات الطبية وتحسين التواصل بين الجهات المختلفة في القطاع الطبي. فعند استخدام السجلات الصحية الإلكترونية، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية الوصول إلى المعلومات الطبية للمريض بشكل أسرع وأكثر دقة.