إعادة تصوّر مستقبل التمريض: ٦ طرق لتحسين التواصل

يحتلّ‭ ‬التمريض‭ ‬مكانة‭ ‬حاسمة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتيّة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحّيّة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬فبدون‭ ‬الممرّضين،‭ ‬ستكون‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬وسلامتهم‭ ‬في‭ ‬خطر،‭ ‬إلّا‭ ‬أنّ‭ ‬تأثيرهم‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭. ‬ستكون‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمعات‭ ‬والأمم‭ ‬والعالم‭ ‬وصحّتها‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬بدون‭ ‬الممرّضين‭. ‬فلذلك،‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬حماية‭ ‬الناس‭ ‬ومهنة‭ ‬التمريض‭.‬

يهدّد‭ ‬مستقبلَ‭ ‬التمريض‭ ‬اليوم‭ ‬الكثيرُ‭ ‬من‭ ‬العوامل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الموظّفين‭ ‬الذي‭ ‬يتعدّى‭ ‬أيّ‭ ‬شيء‭ ‬رأيناه‭ ‬في‭ ‬المجال‭. ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬أجراه‭ ‬موقع‭ ‬Nurse.org‭ ‬مع‭ ‬1500‭ ‬ممرّض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬قال‭ ‬80٪‭ ‬منهم‭ ‬إنّ‭ ‬وحداتهم‭ ‬غير‭ ‬مزوّدة‭ ‬بعدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬الموظّفين‭.‬

لسوء‭ ‬الحظّ،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تصحيح‭ ‬وضعنا‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الحاليّة،‭ ‬لأنّنا‭ ‬ببساطة‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬عددًا‭ ‬كافيًا‭ ‬من‭ ‬الممرّضين‭. ‬تقدّر‭ ‬منظّمة‭ ‬الصحّة‭ ‬العالميّة‭ ‬أنّه،‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030،‭ ‬ستكون‭ ‬ثمّة‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬ممرّض‭ ‬ممارس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬نقص‭ ‬عالميّ‭ ‬محتَمل‭ ‬يبلغ‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬ممرّض‭. ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الاتّجاهات،‭ ‬أوّلًا،‭ ‬علينا‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الممرّضين‭ ‬وهم‭ ‬يصفون‭ ‬تجاربهم‭. ‬وثانيًا،‭ ‬علينا‭ ‬تنفيذ‭ ‬الابتكارات‭ ‬لتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬عملهم‭. ‬يشكّل‭ ‬التواصل‭ ‬الأفضل‭ ‬صميم‭ ‬كليهما‭.‬

التواصل‭: ‬ أساس‭ ‬كلّ‭ ‬مستشفى

التواصل‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬عمل‭ ‬التمريض‭. ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬التواصل‭ ‬صعبًا،‭ ‬يتباطأ‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭. ‬وعندما‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الممرّضين‭ ‬اتّخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬إضافيّة‭ ‬وقضاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬واستخدام‭ ‬الموارد‭ ‬المعرفيّة‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الشخص‭ ‬أو‭ ‬المعلومات‭ ‬المناسبة،‭ ‬فإنّهم‭ ‬يضيّعون‭ ‬وقتًا‭ ‬وموارد‭ ‬ثمينة‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضاهم‭.‬

نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬تترك‭ ‬فجوات‭ ‬في‭ ‬المناوبات‭ ‬وتضيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الممرّضين‭ ‬المرهقين‭ ‬بالفعل،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحّيّة‭ ‬إيجاد‭ ‬طرق‭ ‬لاستخدام‭ ‬التكنولوجيّات‭ ‬لتبسيط‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬والإجراءات‭ ‬السريريّة‭ ‬لتحسين‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬وسلامتهم‭. ‬يطلب‭ ‬الممرّضون‭ ‬المساعدة‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬ستّ‭ ‬طرق‭ ‬لتلبية‭ ‬دعوات‭ ‬الممرّضين‭ ‬إلى‭ ‬الابتكار‭ ‬لتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭:‬

‬1. تبسيط‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬التواصل‭ ‬وتوحيده‭ ‬

يبدأ‭ ‬تبسيط‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬للممرّضين‭ ‬بتحسين‭ ‬التواصل‭. ‬من‭ ‬الضروريّ‭ ‬استخدام‭ ‬منصّة‭ ‬تواصل‭ ‬واحدة‭ ‬وموحّدة‭.‬

2. ‬تواصل‭ ‬فرق‭ ‬الرعاية‭ ‬المتنقّلة

استجابة‭ ‬لضغوط‭ ‬التوظيف،‭ ‬يبتعد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬عن‭ ‬التمريض‭ ‬الأوّليّ‭ ‬وينتقل‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬التمريض،‭ ‬حيث‭ ‬يدير‭ ‬أحد‭ ‬الممرّضين‭ ‬فريقًا‭ ‬من‭ ‬مساعدي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحّيّة‭. ‬ولكي‭ ‬يعمل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال،‭ ‬فإنّ‭ ‬التواصل‭ ‬الفعّال‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬المصمّم‭ ‬للتنقّل‭ ‬أمران‭ ‬حتميّان‭.‬

3. ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬تمريض في‭ ‬المستشفى

نظام‭ ‬التمريض‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تقنيّة‭ ‬أو‭ ‬أداة‭ ‬أو‭ ‬عمليّة‭ ‬أو‭ ‬بروتوكول،‭ ‬يوسّع‭ ‬نطاق‭ ‬عمل‭ ‬الممرّض‭ ‬وتأثيره‭. ‬يبدأ‭ ‬الأمر‭ ‬بالمريض‭ ‬في‭ ‬السرير‭. ‬يستخدم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬أسرّة‭ ‬ذكيّة‭ ‬ومتّصلة،‭ ‬يمكن‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬تواصل‭ ‬يُخطر‭ ‬القائم‭ ‬بالرعاية‭ ‬المناسب‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطر‭ ‬ومعرّض‭ ‬للإصابة‭.‬

4. ‬ابتكار‭ ‬نماذج‭ ‬للرعاية

المهمّتان‭ ‬اللتان‭ ‬تستغرقان‭ ‬من‭ ‬الممرّض‭ ‬وقتًا‭ ‬طويلًا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرهما،‭ ‬هما‭ ‬تقييم‭ ‬استقبال‭ ‬المريض‭ ‬ودراسة‭ ‬حالته‭ ‬عند‭ ‬الخروج‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الممرّضين‭ ‬الافتراضيّين‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬عمليّات‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬باستخدام‭ ‬الفيديو‭.‬

5. ‬تحديد‭ ‬المهمّات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬إزاحتها‭ ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬الممرّضين

يجب‭ ‬ألّا‭ ‬يضطرّ‭ ‬الممرّضون‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬أوقاتهم‭ ‬الثمينة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهمّات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المرضى‭ ‬لأنفسهم‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يتمتّعون‭ ‬بالقدرات‭ ‬المعرفيّة‭ ‬لأداء‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬توفّر‭ ‬المستشفيات‭ ‬للمرضى‭ ‬الوسائل‭ ‬لتوثيق‭ ‬كمّيّات‭ ‬الموادّ‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬جسم‭ ‬المريض‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬منه،‭ ‬ونسبة‭ ‬السكّر‭ ‬في‭ ‬الدمّ،‭ ‬وفترات‭ ‬المشي‭ ‬في‭ ‬الغرفة،‭ ‬وما‭ ‬شابه‭.‬

6. ‬تمكين‭ ‬الممرّضين‭ ‬من إدارة‭ ‬تجربة‭ ‬المريض‭ ‬وأسرته

قد‭ ‬يكون‭ ‬إبقاء‭ ‬أسرة‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بحالته‭ ‬الصحّيّة‭ ‬وطمأنتها،‭ ‬هما‭ ‬مهمّتان‭ ‬تستغرقان‭ ‬وقتًا‭ ‬طويلًا‭. ‬فمنح‭ ‬الممرّضين‭ ‬تحكّمًا‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬محمولة،‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬العمليّة‭ ‬آليًّا‭.‬

يبقى‭ ‬الممرّضون‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحّيّة،‭ ‬وتأثيرهم‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬وصحّتهم‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للقياس‭. ‬لقد‭ ‬شكّلت‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‭ ‬تحدّيات‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الممرّضين‭ ‬الاستماع‭ ‬والاستجابة‭ ‬لنداءاتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وابتكار‭ ‬نماذج‭ ‬رعاية‭ ‬لتحسين‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتكنولوجيّات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬رعاية‭ ‬جيّدة‭ ‬للمرضى‭. ‬وإذا‭ ‬تجاهلنا‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬يصبح‭ ‬مستقبل‭ ‬التمريض‭ ‬في‭ ‬خطر‭.‬