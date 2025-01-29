أنظمة ضغط الأوكسجين … سد الفجوة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط

دوغ ريتشموند، مدير المبيعات التقنية في RIX Industries

drichmond@rixindustries.com https://www.linkedin.com/in/doug-richmond-01124556

في الدول المتقدمة، تَعتبِر مرافق الرعاية الصحية الأوكسجين مورداً أساسياً متاحاً بسهولة للاستخدام الطبي. وتتمتع المستشفيات في الولايات المتحدة وأوروبا بوصول مستمر إلى الأوكسجين، مدعومةً بخيارات تخزين متعددة، مثل الأوكسجين السائل المتوفر بالجملة، ومصانع الأوكسجين في الموقع، والأسطوانات الجاهزة. توفر هذه المرونة إمداداً مستمراً بالأوكسجين، وهو أمر ضروري لسلامة المرضى ورعايتهم.

ومع ذلك، في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، غالبًا ما تعتمد مرافق الرعاية الصحية على موردين خارجيين لتوصيل أسطوانات الأوكسجين المملوءة مسبقًا. بدون أنظمة داخلية متقدمة، يتعين على هذه المرافق دفع ثمن مرتفع لكل أسطوانة كما أنها معرضة لانقطاع سلسلة التوريد. يمكن أن تؤدي التحديات البيئية أو الاضطرابات المدنية أو الأزمات العالمية غير المتوقعة مثل جائحة كوفيد-19 إلى وقف تدفق الأوكسجين المنقذ للحياة. تعمل المنظمات الدولية على تكثيف الجهود، وتبحث عن حلول تستخدم البنية التحتية لمعالجة هذه الفجوات وتوفير الأوكسجين اللازم.

الدور الحيوي للضواغط في مرافق الرعاية الصحية بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط

تُضيف مصانع الأوكسجين في الموقع، مثل أنظمة PSA (ضغط الامتزاز المتأرجح) أو VPSA (ضغط التفريغ الامتزازي)، قدرات حيوية عند تنفيذها في المرافق النائية. ولكن حتى مع وجود أنظمة توليد الأوكسجين، فإن مشاكل استقرار التيار الكهربائي لا تزال تهدد الإمداد المستمر بالأوكسجين. فالانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي تُعَرّض حياة المرضى للخطر، لا سيما في وحدات العناية الحرجة. ورغم أن مولدات الديزل الاحتياطية تضيف قيمة كبيرة، وتعتمد عليها مستشفيات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عادة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فإنها غالبا ما تكون غير كافية وقد لا تدعم مجموعة كاملة من معدات المستشفيات. وفي حالات الطوارئ، يواجه المسؤولون الحاجة إلى تحديد الأولويات بين تشغيل الوظائف الأساسية في المستشفى أو توليد الأوكسجين. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون إمدادات الديزل نادرة في المناطق الريفية، مما يجعل المستشفيات عرضة لانقطاع الإمدادات.

الحل : الجمع بين مولدات وضواغط الأوكسجين في الموقع

يمكن لمرافق الرعاية الصحية المجهّزة بأنظمة لتوليد الأوكسجين وضواغط عالية القدرة تخزين الأوكسجين في أسطوانات جاهزة، ما يخفف من تأثير العوامل الخارجية التي قد تسبب الانقطاعات. يتيح هذا الحل إنشاء مخزون احتياطي من الأوكسجين يُمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ، خاصة أثناء انقطاع الكهرباء. يمكن للمنشأة إنشاء احتياطي من الأوكسجين، يبقى متوفرًا حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي. كما يساعد احتياطي أسطوانات الأوكسجين على استقرار فترات الذروة من الطلب على الأوكسجين، إذ تكون الإمدادات جاهزة عندما تحتاج المنشأة إلى كمية من الأوكسجين تفوق ما يمكن لمولدها إنتاجه.

تصميم مصانع الأوكسجين لتعبئة الأسطوانات

لضمان الوصول الكافي إلى الأوكسجين، يجب على المستشفيات تصميم مصانع الأوكسجين بشكل يؤمّن كميات أكبر من الاحتياج المعتاد. على سبيل المثال، المنشأة التي تستهلك عادةً 500 لتر في الدقيقة، تنشئ مصنعاً يُنتج حوالى 700 لتر في الدقيقة. تدعم سعة الأوكسجين الإضافية العملية الروتينية لملء الأسطوانات. وعندما ينقطع التيار الكهربائي، توفر الأسطوانات المعبأة مسبقًا شريان حياة بالغ الأهمية. ولا حاجة للتيار الكهربائي، إذ أن الأوكسجين المضغوط يتدفق مباشرة من الأسطوانات، ما يوفر الدعم التنفسي المطلوب للمرضى. كما يُعزز هذا النظام الاستقلالية، وهو أمر حيوي في رعاية الطوارئ والمناطق النائية.

تعزيز الاستقلالية في إمدادات الأوكسجين

تُساعد أنظمة تعبئة الأسطوانات في الموقع على حماية المستشفيات من تعطل سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على المورّدين الخارجيين. من خلال الحفاظ على مخزون من أسطوانات الضغط العالي، يمكن للمستشفيات ضمان إمداد الأوكسجين لرعاية المرضى، حتى عندما تحول الاضطرابات البيئية أو السياسية دون ذلك. كما تُساهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، مما يجعل توفير الأوكسجين أكثر استدامة.

ضمان الوصول العادل إلى الأوكسجين

يمكن لأنظمة ضغط الأوكسجين المتقدّمة إحداث تحوّل في قطاع الرعاية الصحية في المناطق ذات الموارد المحدودة. يعمل الصندوق العالمي إلى جانب منظمات أخرى على سد هذه الانقسامات، ودعم مرافق الرعاية الصحية في بناء بنية تحتية قادرة على توفير الأوكسجين. من خلال الاستثمار في هذه الأنظمة، يمكن للمستشفيات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعزيز استقلاليتها وضمان رعاية آمنة للمرضى. في عالم قد يكون من الصعب فيه الحصول على الأوكسجين الطبي، تساعد تقنية الضغط في جعل الوصول إلى الأوكسجين حقيقة عالمية للرعاية الصحية، مما يمكّن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​من أن تؤمّن اكتفاء ذاتيًا من الأوكسجين الطبي.