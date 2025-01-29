أسرّة الولادة : معدات طبية متعدّدة الإستخدامات لوضعيات الولادة الطبيعية

أسرّة الولادة من LINDU هي منتجات طبية مساعِدَة قابلة للتكيف ومزوّدة بميزات إضافية تدعم الوضعيات الفيزيولوجية أثناء الولادة. إنها تساعد النساء على الاسترخاء بسهولة أكبر واختيار الوضعية التي يشعرن بأنها أكثر ملاءمة في أي لحظة معينة.

تم تصميم هذه الأسرّة المتخصصة للاستخدام أثناء الولادة بما يسمح للنساء باعتماد وضعيات فيزيولوجية مختلفة ومريحة، حيث تساعد على تعزيز العملية الفيزيولوجية للولادة وتوفير راحة كاملة للمرأة الحامل. كما تمكّنها من الاقتراب من الشريك أو الرفيق. تُستخدم هذ الأسرّة المتطوّرة بشكل شائع في أقسام الولادة التي تعطي الأولوية لممارسات الولادة الطبيعية وتقدِّر راحة الأم. تتميز أسرّة LINDU الطبية للولادة بمساند للذراعين ومجموعة من الملحقات. كما أنها قابلة للطي وسهلة الحمل. تمت تغطية الأسرّة بطبقتين من المواد الطبية ذات جودة معتمدة، ودرزات ملتصقة، وبطانة من الإسفنج. وهي قابلة للتطهير الكامل لتلبية احتياجات المستشفيات وأقسام الولادة. أما المادة المستخدمة، فهي مرنة وممتعة للمس. تأتي المكوّنات الإضافية للأسرّة بأشكال مختلفة، ويمكن إعادة تعبئتها، كما يمكن استكمالها حسب الحاجة. لا تنجم الوضعيات التي تلد فيها النساء فقط عن وظائف الجسم الأنثوي وعملية الولادة، بل إنها تتأثر بالثقافة التي نعتنقها، والتصورات والمفاهيم التي لدينا للولادة، والأهم من ذلك، بتدريب القابلات والمهنيين الطبيين. حان الوقت لكي تستند رعايتنا إلى الأدلة والحقائق.

فوائد وضعيات الولادة الرأسية

تدعم الوضعيات الرأسية النشطة العملية الطبيعية للولادة، ما يعني حدوث مضاعفات أقل وصحة أفضل لكل من الطفل والأم .

لدى الجنين مساحة أكبر للدوران في قناة الولادة حيث تزداد معظم قياسات الحوض .

تكون الولادة أقصر وأقل إيلامًا .

في الوقت الحالي، تم تجهيز 30٪ من المستشفيات في تشيكيا وثلاثة مستشفيات في سلوفاكيا بأسرّة الولادة، وقد خضعت الفرق المعنية لورشة عمل حول الولادة الرأسية النشطة والإرشادات العملية لكيفيّة التعامل مع الأسرّة.

LINDU Medical ثورة في الولادة الطبيعية بجذور تشيكية :

الولادة ليست مجرّد إجراء طبي – إنها لحظة فريدة في حياة كل امرأة. لدعم الولادة الطبيعية والمريحة، تُقدِّم LINDU Medical حلاً مبتكرًا يغيّر مفهوم رعاية الأمومة: أسرّة الولادة المصمَّمة والمصنَّعة في جمهورية تشيكيا. هذه المعدّات الطبية متعددة الاستخدامات هي نتيجة تعاون بين مصممين تشيكيين، وقابلات، وأطباء، متّحدين لهدف مشترك: تزويد النساء بفرصة الولادة بطريقة أكثر صحة وراحة بدعم أحدث التطورات الطبية والتكنولوجية. تتميز أسرّة الولادة LINDU Medical بتصميمها المريح وملحقاتها الذكية بما يسمح التحكّم بها بسهولة لتلبية احتياجات كل امرأة.

مزايا أسرّة الولادة من LINDU Medical

دعم الولادة الطبيعية : تم تصميم الأرائك لتسهيل الوضعيات الفيزيولوجية التي تساعد على جعل انقباضات النساء أقل ألمًا وتسهيل عملية الولادة .

تم تصميم الأرائك لتسهيل الوضعيات الفيزيولوجية التي تساعد على جعل انقباضات النساء أقل ألمًا وتسهيل عملية الولادة

الراحة والسلامة : المفروشات الطبية ذات الطبقتين مع بطانة مرنة وممتعة للمس وقابلة للتطهير الكامل، ما يضمن أقصى قدر من النظافة .

المفروشات الطبية ذات الطبقتين مع بطانة مرنة وممتعة للمس وقابلة للتطهير الكامل، ما يضمن أقصى قدر من النظافة المرونة والسهولة في الحمل : يمكن طي الأريكة ونقلها بسهولة، ما يجعلها مثالية ليس فقط للمستشفيات ولكن أيضًا لمراكز الولادة خارج أقسام الأمومة التقليدية .

يمكن طي الأريكة ونقلها بسهولة، ما يجعلها مثالية ليس فقط للمستشفيات ولكن أيضًا لمراكز الولادة خارج أقسام الأمومة التقليدية القرب والدعم : بفضل ميزاتها القابلة للتعديل، تسمح هذه الأسرّة للمرأة الحامل بأن يكون شريكها أو الشخص المرافق لها على مقربة منها، ما يعزز شعورها بالراحة والأمان .

أسرّة الولادة LINDU Medical هي نتيجة سنوات من التطوير والاختبار في مستشفيات الأمومة التشيكية. تم تصميم كل التفاصيل مع مراعاة احتياجات النساء والمهنيين الصحيين. تؤكد هذه العلامة التجارية التشيكية على جودة المواد. بالإضافة إلى تحديث عملية رعاية الأمومة، تدعم LINDU Medical أيضًا الابتكار والتصنيع التشيكيين؛ فقد أصبحت أسرّة الولادة الخاصة بها بالفعل مفضلة في العديد من أقسام الأمومة التي تهدف إلى تزويد النساء بالراحة والحرية أثناء واحدة من أهم لحظات حياتهن. وتتعاون LINDU Medical بشكل وثيق مع مؤسسة Propolis33، وتُخصص أنشطتها لدعم المشاريع التي تركِّز على تنظيم الأسرّة والأمومة والتوالد. تدعو Propolis33 إلى إجراء تغييرات في نظام الرعاية في جمهورية تشيكيا والخارج، مثل سلوفاكيا

وكينيا، بناءً على حملات التوعية والأنشطة التعليمية في الجامعات والمستشفيات، وأنشطة التضامن لضمان التغييرات التشريعية النظامية على مستوى الحكومة. بفضل هذا التعاون الوثيق، يتم تدريب المستشفيات جيدًا على وضعيات الولادة الرأسية واستخدام أسرّة LINDU Medical بشكل صحيح.

”بعد ثمانية أشهر من استخدام كرسيي ولادة تم إجراء أكثر من 350 ولادة عليهما، كانت تجربتنا إيجابية بشكل لا لبس فيه. لقد تفاجأت بسهولة استبدال الأسرّة الطبية الخاصة بالولادة بكراسي الولادة ومدى استقبالها الجيد من قبل الطاقم والآباء. تشمل مزايا كرسي الولادة تنوعه، دعمه الأفضل في العديد من الوضعيات، المشاركة النشطة للأم وشريكها، وإمكانية الراحة معًا بعد الولادة. كرسي ثالث في الطريق. الرضا يسود.“ أوندري سيميتكا، استشاري أمراض النساء والتوليد، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، مستشفى جامعة أوسترافا، جمهورية التشيك