أجيبادم تكنولوجيا

حلول تكنولوجية مبتكرة لتطوير خدمات الرعاية الصحية

تمّ تأسيس شركة أجيبادم تكنولوجيا (ACIBADEM TECHNOLOGY) بهدف تغيير معايير قطاع الصحة من خلال إدراج التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل العناية بالمرضى. فأصبحت الشركة رائدة في تركيا في مجال تطوير وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة في مدّة وجيزة.

باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تتخصص الشركة في إنشاء برمجيات مخصصة، وأجهزة طبية تعتمد الذكاء الإصطناعي، ومنصات رقمية تعزز رعاية المرضى، وتسهّل سير العمل السريري، وتحسن نتائج الرعاية الصحية. أجيبادم تكنولوجيا هي شركة تتخصص في تطوير وإبتكار التقنيات الرقمية، بدأت فعالياتها في عام 2015 كجزء من مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية. وحاليا، تقدم أجيبادم تكنولوجيا خدماتها وخبراتها ومنتجاتها لقطاع الصحة داخل تركيا وخارجها.

وتشمل المنتجات الرئيسية التي توفرها أجيبادم تكنولوجيا التالي:

سيريبرال بلس، وهو نظام معلوماتي

لإدارة المستشفيات .

أستور، وهو نظام متكوّن من عدّة أجهزة لإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية .

مساعد المختبر، وهو نظام معلوماتيّ لتسيير المختبرات .

أجيبادم أونلاين، وهي بوابة المرضى التي تعرض خدمات شاملة عبر الإنترنت .

وتوفر أجيبادم تكنولوجيا أيضًا إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، واستشارات البرمجيات والبنية التحتية وتكوين فرق احترافية.

وكمُنتج ومُقدّم للخدمات التكنولوجية، تشمل فعاليات أجيبادم تكنولوجيا 10 مدن في تركيا ودول أخرى، في مجموع 24 مستشفى، و15 عيادة خارجية، وباقي الشركات التابعة لمجموعة أجيبادم، وجامعة أجيبادم. منذ عام 2015، إستطاعت أجيبادم تكنولوجيا توفير خدماتها من خلال البرمجيات والبنية التحتية والأجهزة الرقمية، لـ:

3500 طبيب و 4000 ممرض .

4000 . 3.8 ملايين مريض .

ملايين مريض 300.000 مريض، 120 غرفة عمليات و 100.000 جراحة .

120 100.000 . 7.8 ملايين فحص مخبري .

واحدة من العروض الرئيسية لشركة أجيبادم تكنولوجيا هي مركز القيادة الصحي الرائد، وهو مركز محوري يستخدم التحليلات البيانية المتقدمة، والمراقبة الفورية، والتحليلات التنبؤية لتحسين تسيير المستشفيات وتسهيل رعاية المرضى.

يعمل هذا المركز كمركز عصبي، يمكِّن مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتوقُّع احتياجات المرضى، وتوزيع الموارد بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعرف أجيبادم تكنولوجيا بخبرتها في حلول الطب عن بُعد، وأنظمة مراقبة المرضى عن بُعد، ومنصات الصحة الرقمية. من خلال الربط بين التكنولوجيا وتوصيل الرعاية الصحية، تمكّن الشركة مقدمي الرعاية الصحية من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمرضى، بغض النظر عن الحواجز الجغرافية.

وتعمل أجيبادم تكنولوجيا لتحقيق المزيد من الإبتكارات في مجالها وخلق حلول مصممة خصيصًا لقطاع الرعاية الصحية. “نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة ومخصصة تتماشى مع متطلبات عملائنا، مع إقامة أنظمة آمنة وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.”

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.acibademtechnology.com