أبوظبي تستعرض إنجازاتها في التحوّل الرقمي في مجال الرعاية الصحية في مؤتمر HIMSS22 في مدينة أورلاندو الأمريكية

للسنة الثانية على التوالي، تم اختيار دائرة الصحة – أبوظبي ومنصة ”ملفي“، للمشاركة في المؤتمر والمعرض العالمي لجمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية لعام 2022 (HIMSS22) في مدينة أورلاندو

سيقدّم ممثلون عن الدائرة ومنصة ”ملفّي“، جلستين خلال المؤتمر لتسليط الضوء على الجهود الريادية التي بذلتها إمارة أبو ظبي لتحقيق التحوّل الرقمي في قطاع الرعاية الصحية .

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي ومنصة “ملفي”، وهي أوّل منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية للدائرة، عن مشاركتهما في المؤتمر والمعرض العالمي القادم لجمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMSS) لعام 2022، الذي سيقام في مدينة أورلاندو الأمريكية. وقم تم اختيار الدائرة والمنصة للسنة الثانية على التوالي لتقديم عروض في هذا الحدث الدولي السنوي، الذي سيعقد من 14 إلى 18 مارس 2022 تحت شعار: “إعادة تصوّر الرعاية الصحية”.

وتقوم جمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMSS) القائمة على العضوية بتقديم استشارات عالمية وتوجيهات فكرية تدعم التزامها بتحقيق التحوّل في بيئة الأنظمة الصحية. وسيجمع المؤتمر هذا العام خبراء عالميين رائدين في مجال الرعاية الصحية والابتكار لبحث القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية حول العالم.

وسيقوم كل من الدكتور حامد الهاشمي، رئيس وحدة الصحة الرقمية ومستشار في دائرة الصحة أبوظبي، وعاطف البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية المسؤولة عن تشغيل منصة “ملفّي”، بتقديم عرض في 15 مارس تحت عنوان: “إعادة تصوّر الرعاية الصحية: التحوّل الرقمي في أبوظبي” وذلك على هامش المؤتمر. كما ستستعرض جلسة “قيادة التحوّل الرقمي في الرعاية الصحية” في المؤتمر، تفاصيل الاستراتيجية الرقمية العشرية لتحوّل قطاع الرعاية الصحية في الإمارة وستسلط الضوء على الدور المحوري لمنصة “ملفي” في بناء منظومة رعاية صحية رائدة على مستوى العالم تركز على تعزيز التكامل والترابط بين المنشآت الصحية وذلك للارتقاء جودة الخدمات وكفاءة مخرجاتها. وتأتي هذه الجلسة في إطار المساعي الرامية لتوفير منصة تمكن المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات (CIO Experience) وقادة التحول الرقمي مجال الرعاية الصحية من التواصل وتوطيد العلاقات التي تساهم في دعم جهود التحول الرقمي للرعاية الصحية والمضي لتوفير أفضل رعاية صحية بأعلى جودة للمرضى.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حامد الهاشمي: “يمثّل مؤتمر جمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية للعام 2022 منصة مرموقة لعرض مسيرة التحوّل الرقمي المتسارع في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي على المستوى الدولي والتي تسهم في تعزيز آفاق مستقبل الرعاية الصحية ومواصلة المضي قدماً بجودة الخدمات الصحية والارتقاء بتجربة المريض وذلك ضمن استراتيجية طموحة قائمة على الاستفادة من أفضل الأنظمة المبتكرة التي تهدف لتقديم أحدث الخدمات الطبية المخصصة والشاملة والوقائية للمرضى في الإمارة وخارجها وتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع في الإمارة من خلال التركيز على الوقاية وسهولة الوصول لرعاية صحية متكاملة ومبتكرة وعالية الجودة وفعالة.”

من جهته، علّق عاطف البريكي، الذي تم تعيينه كأحد رواد HIMSS Future50 في مجال الصحة الرقمية في العام 2021، والذي حصد كذلك جائزة “صانع التغيير في قطاع الرعاية الصحية” من HIMSS مؤخرًا، قائلًا: “بعد مشاركتنا الناجحة في مؤتمر HIMSS العام الماضي، نتشرّف باختيارنا مجددّا لمشاركة تجربتنا وإنجازاتنا في أحد مؤتمرات التكنولوجيا الصحية الريادية والأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي، إذ توفّر لنا فعاليات مؤتمر HIMSS22 الفرصة للتواصل والتعاون مع نخبة من أفضل العاملين في مجال الرعاية الصحية في العالم، الذين يجمعهم شغف الابتكار والتغيير وإعادة تصوّر الرعاية الصحية.”

وسيشهد المؤتمر في 16 مارس محاضرة يلقيها الدكتور سانجي دي سيلفا، رئيس قسم الاعتماد السريري والمعلوماتية في منصة “ملفي” مع عاطف البريكي حول أهمية توحيد معايير البيانات السريرية، وذلك خلال جلسة المؤتمر المعنية بتشغيل المتبادل المعلومات الصحية. فقد سمح تجميع بيانات المرضى في أبوظبي لفريق منصة “ملفي” بتطويرأداة فريدة تقوم بتحليل وتحديد الفجوات في استخدام معاييرالبيانات لدى تسجيل معلومات المريض من قبل مقدّمي الرعاية الصحية. وبناءً على هذا، عمّمت دائرة الصحة – أبوظبي في شهر نوفمبر 2021 توجيهات على القطاع باعتماد معايير محددة للبيانات لتحسين التشغيل المتبادل للمعلومات وجودة البيانات، وبالتالي تعزيز القيمة السريرية ودقة البيانات المتعلقة بصحة السكان، مما يساهم في تحسين نتائج المرضى. وستسمح هذه الأداة بمراقبة التقدّم المحرز في تطبيق هذه المعايير بشكلٍ مستمر.

كما سيشارك البريكي يوم 14 مارس مع مجموعة من قادة القطاع من حول العالم في حلقة نقاش ستعقد ضمن فعاليات قمة المسؤولين التنفيذيين في مؤتمر HIMSS22 تحت عنوان: “مستقبل الرعاية الصحية: الخطوات القادمة وكيفية تحقيقها.”

وكانت “ملفي“ قد أعلنت مؤخراً عن إتمام ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة على المنصة. ويعد هذا الإنجاز خطوة هامة تسمح بتبادل المعلومات الصحية الهامة للمرضى بين مقدمي الرعاية الصحية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لسجلات المرضى، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجات الخدمات المقدمة للمرضى في إمارة ابوظبي. وبالإضافة إلى ربط جميع مستشفيات إمارة ابوظي الـ 60، تم ربط 1208 عيادة ومركز طبي و758 صيدلية في المنصة، مما يعني أنه أصبح الآن بإمكان أكثر من 45,800 طبيب وممرض ومهني مختص من 2,026 منشأة رعاية صحية الدخول إلى منصة “ملفي” للحصول على البيانات والمعلومات لاتخاذ قرارات أكثر دقة عبر الوصول الآمن إلى المعلومات الطبية المهمة على المنصة.