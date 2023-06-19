لحماية العظام والمفاصل… مراكز علاج عالمية المستوى

اهتمّت المستشفيات والمراكز الطبية بإنشاء أقسام متخصصة لأمراض العظام والمفاصل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة المتّبعة عالمياً مع توافر الأجهزة الطبية المطلوبة بهدف تقديم أحدث الخيارات العلاجية سواء الجراحية وغير الجراحية المتعلّقة بجراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري وعلاجها.

يجد المريض أساليب التشخيص المتطورة والعلاجات الحديثة ليحظى برعاية شاملة لجميع الفئات العمرية سواء كبار السّن أو الأطفال أو حتى الرّضع. لقد عمدت المستشفيات لمواكبة تطور جراحات العظام في السنوات الأخيرة إن على مستوى التقنيات الجراحية والغرسات وجراحات المنظار التي أسهمت في الحد من الجراحات الضخمة والتقليدية، أو على مستوى بروتوكولات إعادة التأهيل التي يمكن أن تبدأ قبل التدخل الجراحي. وعليه، تقدّم أقسام العظام مجموعة واسعة من الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الطبية والصحية لتقديم خدمات متكاملة لتشخيص الإصابات المرتبطة بالعظام والمفاصل والكسور وعلاجها بعد أن تم تجهيزها بأحدث الوسائل العلاجية لتلبية متطلبات المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة مثل الإصابات الرياضية، استبدال المفاصل، وخدمات جراحة العمود الفقري، وجراحة القدم والكاحل واليد، جراحة عظام الأطفال وغيرها من الرعاية المتخصصة.

إن أقسام العظام والمفاصل هي اليوم أشبه بمراكز تميّز لما توفّره من خدمات عالية الجودة، شاملة ومتطورة عبر نخبة من الجراحين في تخصصات العظام الدقيقة جميعها وفق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الطبية العالمية، إضافة الى ما تحتويه من أجهزة ومعدات طبية حديثة وغرف عمليات مزوّدة بأحدث التقنيات الجراحية والمدعومة بأساليب التصوير التشخيصي وأجهزة التعقيم.

مميزات وفوائد

أهمية هذا القسم تكمن في تواجد مجموعة من جرّاحي العظام الذين لديهم خبرة طويلة في التعامل مع هذا النوع من الإصابات والكسور، وهم في العادة لديهم تخصّصات فرعية عديدة ضمن طب وجراحة العظام؛ كما يعمل هؤلاء جنباً إلى جنب مع فريق محترف من أخصائيي العلاج الطبيعي والوظيفي. من مميزات وفوائد قسم العظام والمفاصل وجود العديد من جرّاحي العظام الذين يختصون في مجالات مختلفة، على أن يتم إحالة الحالة إلى الجرّاح المناسب بحسب نوعها والإصابة وتخصّص الجرّاح الفرعي. جراحات العمود الفقري تدخل في صلب عمل جراحة العظام، ولنجاح القسم لابد من وجود طاقم طبي من الجرّاحين متخصّص في تشخيص الحالات التي تؤثر على العمود الفقري وعلاجها مثل الديسك الفقري المنتفخ وضيق النخاع الشوكي والجنف.

أخصائي الجراحة العامة يقدّم العلاجات غير الجراحية والجراحية للمشكلات العظمية الشائعة، مثل جراحات استبدال المفاصل وإصلاح الكسور وجراحات العمود الفقري.

وبما أن الإصابات الرياضية تدخل في صلب طب العظام، فقد عمدت هذه الأقسام إلى توفير أطباء متخصصين في الطب الرياضي لعلاج الإصابات المرتبطة بالرياضة والنشاط البدني مثل الكسور والإلتواءات والصدمات. كما يقدمون نصائح حول الوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل.

أطباء العظام للأطفال متخصّصون في علاج الحالات والإصابات العضلية الهيكلية في الأطفال، بما في ذلك الحالات الخلقية مثل الجنف المتصلب وعسر الحركة التطوري للورك.

جراحة اليد والقدم والكاحل من تخصصات طب العظام الفرعية التي عمدت المستشفيات إلى إيلائها الأهمية اللازمة لعلاج هذا النوع من الحالات التي تؤثر على اليد والمعصم والقدم والكاحل مثل متلازمة قناة الرسغ وإصبع الزناد وكسور اليد أو احتباس العظمة والتهاب الوتر السفلي والالتواءات في الكاحل.

المنظار في جراحة العظام

لقد كان لجراحات العظام والمفاصل النصيب الوافر من تطور المنظار في غرف العمليات، وهو ما حرصت المستشفيات على تقديمه في أقسام العظام لضمان حصول المريض على خدمة طبية متميزة تواكب من خلالها التطور الطبي.

إنها جراحات طفيفة التوغّل ساهمت في تمكين الكثير من المرضى من استعادة قدرتهم على الحركة مرة أخرى والتعافي بشكل أسرع من الجراحات التقليدية؛ فهو عبارة عن كاميرا صغيرة متّصلة بشاشة فيديو قادرة على تكبير الصورة بشكل كبير يسمح للجرّاح برؤية المنطقة المتضرّرة بوضوح، يتم إدخالها إلى المفصل عبر شق صغير لا يتعدى طوله السنتيمتر الواحد ليُدخل من خلاله كاميرا المنظار وبعض الأدوات الجراحية الصغيرة.

يعمد غالبية جراحو العظام والجراحة العامَة إلى اعتماد المنظار كخيار أول نظراً لمميزاته العديدة منها على سبيل المثال الشقوق الصغيرة ونسبة ألم أقل ما يعني تسريع الشَفاء وترك أقل عدد ممكن من الندوب خاصَة في مرحلة ما بعد الجراحة؛ فكلَما كان الجرح أو الشقَ أصغر أو أقل تقل بدورها نسبة إمكانيَة حدوث المضاعفات والإلتهابات إضافة إلى سرعة تماثل الجرح الصَغير إلى التعافي.

فالمنظار المعتمد في جراحة العظام لديه وظيفة علاجيَة وجراحيَة أيضاً إلى جانب إمكانية التصوير للتشخيص الدقيق، فيتمكّن جرَاح العظام علاج الأمراض والمشاكل العظميَة التي تتطلَب تدخَلات جراحيَة عبر استخدام أجهزة داعمة للمنظار من خلال إدخال الأدوات الجراحية إلى المنطقة المتضررة والقيام بمختلف أنواع الإجراءات الجراحية.

يمكن استعمال المنظار على جميع العظام والمفاصل أو العضلات الموجودة في الجسم ولكن أكثر جراحات المناظير المستخدمة في مجال طب العظام هي جراحات عظام ومفاصل الكتف، الركبة، الكاحل، اليد، والرسغ؛ كما أن المنظار الجراحي معتمد أيضا لإزالة الأجسام الغريبة مثل الكتل أو الأورام الخارجيَة التي تستهدف العظام أو المفصل. ويمكن لجرَاح العظام أيضا أن يستخدم المنظار الجراحي لعلاج أمراض الرسغ أو أمراض مفصل الورك أو الكوع أو داخل مفصل الركبة أو لتشخيص وعلاج إعتلالات الرباط الصليبي الخلفي أو الأمامي حيث يمكن أن يقوم الجراح بإجراء قطع كامل أو قطع جزئي.