الاعتلال العصبي السكري

ما بين الألم الخفي وفقدان الإحساس … رحلة مرض تبدأ بصمت

لا يقتصر مرض السكري على اضطراب مستويات السكر في الدم، بل يمتد تأثيره ليطال الجهاز العصبي، مسببًا ما يُعرف بالاعتلال العصبي السكري، أحد أكثر المضاعفات المزمنة شيوعًا وتأثيرًا على جودة الحياة. هذه الحالة لا تتّصف فقط في الألم أو التنميل، بل قد تبدأ بصمت، لتتطور تدريجيًا نحو فقدان الإحساس، واضطرابات الحركة، ومضاعفات خطيرة كقرحات القدم التي قد تصل إلى البتر. وفي ظل تزايد أعداد المصابين بالسكري عالميًا، يبرز الاعتلال العصبي كقضية صحية تستدعي وعيًا أكبر وتشخيصًا مبكرًا ونهجًا علاجيًا متكاملًا.

عوامل خطر متعددة

تشير المعطيات السريرية إلى أن ما يقارب نصف مرضى السكري قد يصابون بدرجات متفاوتة من الاعتلال العصبي مع مرور الوقت، لا سيما لدى المرضى الذين يعانون من سوء ضبط مزمن لمستويات السكر في الدم. إلا أن الصورة لم تعد تُختزل بفرط سكر الدم وحده، إذ بات واضحًا أن الاعتلال العصبي السكري هو نتيجة تفاعل معقد بين عدة عوامل استقلابية ووعائية. فالسمنة، خاصة الحشوية منها، تسهم في تعزيز مقاومة الإنسولين وزيادة الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، ما ينعكس سلبًا على صحة الأعصاب. كما يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف التروية الدقيقة للأعصاب، في حين تساهم اضطرابات الدهون، ولا سيما ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، في إحداث خلل في وظيفة الأوعية الدقيقة وتفاقم الإجهاد التأكسدي.

ولا يمكن إغفال تأثير التدخين، الذي يُعد عاملًا مضاعفًا للخطر، نظرًا لدوره في تضييق الأوعية الدموية وتقليل إمداد الأعصاب بالأوكسجين والعناصر الغذائية. أما التقدم في العمر، فيرتبط بتراجع القدرة التجديدية للأعصاب وزيادة قابلية التلف. وفي السنوات الأخيرة، برزت أهمية ما يُعرف بـ”التكتل الاستقلابي”، حيث تتداخل هذه العوامل مجتمعة لتسرّع من تطور الاعتلال العصبي حتى لدى بعض المرضى الذين يبدون مقبولين من حيث ضبط السكر فقط. من هنا، يتضح أن الوقاية الفعّالة لا تقتصر على ضبط سكر الدم، بل تتطلب مقاربة شاملة تستهدف جميع عوامل الخطورة، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية الأعصاب والحفاظ على الوظيفة العصبية على المدى الطويل.

ما الذي يحدث داخل الأعصاب؟

تكمن خطورة الاعتلال العصبي السكري في كونه لا ينجم عن آلية واحدة، بل عن شبكة معقّدة من التغيرات الاستقلابية والوعائية والالتهابية التي تتداخل تدريجيًا لتُحدث الضرر العصبي. فمع استمرار ارتفاع مستويات السكر في الدم، يتم تنشيط مسارات استقلابية غير طبيعية داخل الخلايا العصبية، أبرزها مسار البوليول الذي يؤدي إلى تراكم السوربيتول، ما يسبب خللًا في توازن السوائل داخل الخلية وإجهادًا تأكسديًا مرتفعًا.

بالتوازي، تتكوّن النواتج النهائية للغلكزة المتقدمة (AGEs) التي تؤثر على بنية البروتينات ووظيفتها، وتُحفّز استجابات التهابية تزيد من تلف الأعصاب.

ولا يقتصر الضرر على الخلايا العصبية نفسها، بل يمتد إلى الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي الأعصاب، حيث يؤدي فرط السكر إلى اضطراب وظيفتها وتراجع تدفق الدم، ما يُحدث حالة من نقص التروية المزمنة. هذا النقص في الإمداد بالأوكسجين والعناصر الغذائية يُضعف قدرة الأعصاب على التجدد ويُسرّع من عملية التنكس.

كما تلعب الميتوكوندريا دورًا محوريًا في هذه العملية، إذ يؤدي خللها إلى انخفاض إنتاج الطاقة وزيادة الجذور الحرة، ما يعمّق الضرر الخلوي. ومع تقدم المرض، تبدأ الألياف العصبية الدقيقة، المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم والحرارة، بالتأثر أولًا، وهو ما يفسّر ظهور الألم الحارق والوخز في المراحل المبكرة. ومع استمرار الأذية، تمتد الإصابة إلى الألياف الأكبر، ما يؤدي إلى فقدان الإحساس التدريجي، واضطراب التوازن، وفقدان الإحساس الواقي. وهكذا، يتحول المرض من مرحلة مؤلمة إلى مرحلة صامتة لكنها أكثر خطورة، حيث تزداد احتمالية حدوث مضاعفات دون أن يشعر بها المريض.

أعراض تبدأ خفيفة … وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

غالبًا ما تبدأ الأعراض بإحساس خفيف بالوخز أو الحرق، خاصة في القدمين، وقد تتطور إلى ألم حاد أو إحساس بصدمات كهربائية. في المقابل، قد يعاني بعض المرضى من فقدان تدريجي للإحساس من دون ألم، وهو ما يُعد أكثر خطورة، إذ يفقد المريض القدرة على الإحساس بالإصابات، ما يزيد خطر القرحات والالتهابات. كما قد تظهر اضطرابات في التوازن وزيادة خطر السقوط، خاصة لدى كبار السن.

التشخيص : من الفحص السريري إلى التقنيات المتقدمة

يرتكز تشخيص الاعتلال العصبي السكري في المقام الأول على الفحص السريري الدقيق، الذي يشكّل حجر الأساس في الكشف المبكر عن أي خلل عصبي. إذ يبدأ التقييم بأخذ تاريخ مرضي مفصل يركّز على طبيعة الأعراض، ومدتها، وتطورها، إضافة إلى العوامل المرافقة مثل مدة الإصابة بالسكري ومستوى ضبطه. يلي ذلك فحص عصبي شامل يتضمن تقييم الإحساس السطحي والعميق، وردود الفعل العصبية، والتوازن. وتُستخدم في هذا السياق أدوات بسيطة لكنها ذات قيمة عالية، مثل اختبار المونوفيلامنت لتقييم الإحساس الواقي، واختبار الاهتزاز باستخدام الشوكة الرنانة، والتي تُعد مؤشرات مبكرة على فقدان الوظيفة العصبية.

إلا أن التطور في مجال طب الأعصاب أتاح وسائل تشخيصية أكثر دقة، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأعراض غير واضحة أو في المراحل المبكرة من المرض. فتُعد دراسات توصيل الأعصاب المعيار المرجعي لتقييم سلامة الألياف العصبية الكبيرة، حيث تُمكّن من قياس سرعة الإشارات العصبية وشدتها، ما يساعد على تحديد شدة الإصابة ونمطها. غير أن هذه الدراسات قد لا تكشف إصابة الألياف العصبية الدقيقة، التي تكون غالبًا أول المتأثرين. من هنا، برزت تقنيات متقدمة مثل خزعة الجلد، التي تتيح قياس كثافة الألياف العصبية داخل البشرة، وتُعد أداة دقيقة لتشخيص الاعتلال العصبي في مراحله المبكرة. كما اكتسبت المجهرية القرنية التوافقية أهمية متزايدة كوسيلة غير باضعة لتقييم الألياف العصبية الدقيقة من خلال تصوير الأعصاب في القرنية، حيث أظهرت الدراسات ارتباطًا وثيقًا بين التغيرات القرنية وشدة الاعتلال العصبي.

ولا يقتصر التشخيص على تأكيد وجود الاعتلال العصبي فحسب، بل يشمل أيضًا تقييم شدته وتحديد نمطه واستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة. وفي هذا الإطار، يُعدّ التشخيص المبكر خطوة محورية، إذ يتيح التدخل في الوقت المناسب، ما يسهم في إبطاء تطور المرض، وتقليل المضاعفات، وتحسين النتائج السريرية على المدى الطويل.

التحكم بالسكر … أساس الوقاية

يُجمع الخبراء على أن ضبط مستويات السكر في الدم هو الخطوة الأهم في الوقاية من الاعتلال العصبي وتأخير تطوره. فكلما كان التحكم بالسكر أفضل، انخفض خطر حدوث التلف العصبي. ولا يقتصر الأمر على السكر فقط، بل يشمل أيضًا التحكم بضغط الدم والدهون، ضمن مقاربة شاملة للصحة الاستقلابية.

نمط الحياة : عنصر علاجي لا يمكن تجاهله

أصبح تعديل نمط الحياة جزءًا لا يتجزأ من خطة العلاج، إذ تساهم التمارين الرياضية المنتظمة، والتغذية الصحية، وخفض الوزن، والإقلاع عن التدخين في تحسين الدورة الدموية ووظيفة الأعصاب. كما تساعد هذه التغييرات في تحسين التوازن وتقليل خطر السقوط، ما يعزز استقلالية المريض وجودة حياته.

خيارات علاجية … بين السيطرة على الأعراض وآفاق المستقبل

حتى اليوم، لا يتوفر علاج شافٍ يعكس الاعتلال العصبي بشكل كامل، لكن هناك خيارات متعددة تساعد في تخفيف الأعراض. وتشمل الأدوية المستخدمة أدوية مخصصة للألم العصبي والتي أثبتت فعاليتها في تحسين الأعراض. كما تُستخدم بعض العلاجات الموضعية في الحالات المحددة. وفي المقابل، تتجه الأبحاث الحديثة نحو تطوير علاجات تستهدف جذور المشكلة، بما في ذلك تقنيات تقلل من الإجهاد التأكسدي وتحسن وظيفة الأعصاب. في الحالات التي لا تستجيب للعلاج التقليدي، ظهرت تقنيات حديثة مثل التحفيز الكهربائي للنخاع الشوكي، والتي أظهرت نتائج واعدة في تخفيف الألم المزمن وتحسين جودة الحياة. كما يجري العمل على تقنيات تجديد الأعصاب باستخدام الخلايا الجذعية وعوامل النمو، ما يفتح آفاقًا مستقبلية لعلاج أكثر فعالية.

القدم السكري : الوقاية تبدأ بالفحص اليومي

تُعد القدم السكري من أخطر مضاعفات الاعتلال العصبي، لكنها في الوقت نفسه من أكثرها قابلية للوقاية. فالفحص المنتظم للقدم، والانتباه لأي جروح أو تغيرات، واستخدام الأحذية المناسبة، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر القرحات والبتر. وتلعب العيادات المتخصصة دورًا محوريًا في الوقاية والتدخل المبكر. لم يعد الاعتلال العصبي السكري مجرد عرض جانبي للسكري، بل أصبح تحديًا صحيًا قائمًا بحد ذاته. ومع تطور الفهم العلمي وأساليب التشخيص والعلاج، بات بالإمكان الحد من تأثيره بشكل كبير، شرط اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج الموجه. ويبقى الوعي لدى المريض والمتابعة الدورية مع الفريق الطبي العامل الأهم في الحفاظ على صحة الأعصاب وجودة الحياة.