Sysmex توقِّع مذكرة تفاهم مع الحكومة السعودية لإنشاء أول مصنع ياباني لإنتاج الكواشف التشخيصية في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة Sysmex Healthcare Regional Headquarter عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج الكواشف التشخيصية في المملكة العربية السعودية و إنشاء مركز لوجستي محلي لخدمة احتياجات سلسلة التوريد المحلية والإقليمية. ويمثل هذا الإنجاز فصلًا جديدًا من مسيرة التزام الشركة الراسخ تجاه المملكة، واستثمارًا إستراتيجيًا في قدرات التصنيع و الخدمات اللوجستية المحلية، من شأنه أن يوفر فرص عمل ويُقرِّب إنتاج المواد التشخيصية المتقدمة من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى الذين تخدمهم الشركة في مختلف دول المنطقة مع تقليل البصمة الكربونية لشركة سيسمكس بشكل كبير. ستساهم هذه المبادرات في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ورؤية سيسمكس البيئية 2033.

منذ دخولها إلى المملكة، أسهمت شركة Sysmex بفاعلية في منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول تشخيصية متطورة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. وتُسهم هذه الحلول في تعزيز اتخاذ القرارات السريرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم تحقيق نتائج أفضل للمرضى.

قدمت شركة Sysmex خدماتها للعملاء النهائيين عبر شركاء محليين على مدى عقود قبل أن تؤسس فرعها المباشر في عام 2022؛ وهو ما جعلها رائدةً في اعتماد نموذج أعمال مباشر أتاح تعاونًا أوثق مع المستشفيات، والمختبرات، والجهات الصحية. وبناءً على هذا الأساس، أصبحت Sysmex من أوائل الشركات اليابانية في مختلف القطاعات التي تؤسس مقرًا إقليميًا لها في الرياض، في خطوة تعكس التزامًا راسخًا تجاه المملكة.

إضافةً إلى مبادرات التصنيع والخدمات اللوجستية المذكورة، تشمل مذكرة التفاهم أيضًا إطلاق منصة لتدريب الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تنمية المعرفة والخبرات العملية لدى المتخصصين في الرعاية الصحية داخل المملكة.

نبذة عن Sysmex Europe SE

تدعم شركة Sysmex العاملين في منظومة الرعاية الصحية والمرضى حول العالم بمجموعة واسعة من منتجات وحلول التشخيص الطبي في مختلف المجالات. ومع خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في مجال التشخيص المختبري، نواصل تطوير محفظة منتجاتنا وخدماتنا لتغطية المسار الكامل لرعاية المرضى. وتعمل حلولنا متعددة الوظائف جنبًا إلى جنب مع الكواشف عالية الجودة وخدمة العملاء الموثوقة لتوفير تجربة رعاية صحية أفضل للجميع.

تقع شركة Sysmex Europe SE في هامبورغ، ألمانيا، وهي شركة تابعة لشركة Sysmex Corporation في كوبي، اليابان. ومن مقرنا في هامبورغ، نقدم خدماتنا لعملائنا، وشركائنا، ووكلائنا في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.sysmex-europe.com.