GKSD تواصل نجاحها بتعزيز المنظومة الطبية فى ليبيا

يواصل رجل الأعمال و رائد الرعاية الصحية على مستوى أوروبا و الشرق الأوسط د كمال الغريبي نجاحه فى تعزيز المنظومة الطبية فى ليبيا من خلال جولة ميدانية لتطوير الخدمات الصحية وتوطين العلاج بمركز بنغازي الطبي ضمن مشروع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا و ذلك رفقة مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتور خالد خليل الجازوي.

شملت الجولة متابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية، والاطلاع على مستوى الأداء السريري والفني داخل مختلف أقسام المركز، إضافة إلى تقييم سير البرامج التدريبية ونقل الخبرات التي تنفذها الشركة الإيطالية GKSD ، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية والإدارية.

يعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية في القطاع الصحي فى ليبيا، إذ يهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث التجهيزات الطبية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز إستدامة الخدمات الصحية، بما يسهم في توطين العلاج داخل ليبيا، وتقليل الحاجة إلى العلاج بالخارج، وتقديم خدمات طبية متقدمة تلبي إحتياجات المواطنين.

يجسد هذا المشروع اهتمام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيادة المهندس بالقاسم خليفة حفتر بدعم القطاع الصحي، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية بالشراكة مع مؤسسات دولية متخصصة، بما يعزز مسيرة التنمية وإعادة الإعمار، ويرسخ مكانة مركز بنغازي الطبي كأحد أهم الصروح الطبية في ليبيا.