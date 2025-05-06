تجربة فريدة من نوعها تغيّر مفهوم العناية بالصحة من الداخل والخارج

تعرّفوا على FLEX Studio الذي يستعد لافتتاح أكبر فرع في الواجهة البحرية لضبية



يؤمن FLEX Studio بأن كل شخص – صغيراً كان أو كبيراً، رياضياً أو لا، نشيطاً أو متقاعداً – يستحق أن يتحرك بشكل أفضل ويشعر بتحسّن. ومن هذا المنطلق، توسّع العلامة انتشارها وتفتتح فرعها الجديد في ضبية Waterfront تقدّم تجربتها المميزة في عالم العافية إلى المجتمع المحلي.

وقالت مديرة العلامة التجارية، علا الديقة: “العناية بالصحة ليست رفاهية بل حق للجميع. فريقنا من المعالجين الفيزيائيين المرخّصين يقدّم علاجاً يدوياً شخصياً لمشكلات متنوعة مثل التشنجات، النفخة، احتباس السوائل، أو صرير الأسنان – من دون أي جهد من العميل.”

ومن أبرز خدمات المركز: FLEX Face الذي أُطلق في عام 2020.

وهو تمرين طبيعي للوجه يعمل على تنشيط 42 عضلة يدوياً، يعزز الدورة الدموية ويحفّز تجدد الخلايا باستخدام سيرومات عضوية غنية بالفيتامينات. النتيجة: بشرة مشدودة، نضرة ومتوهّجة من الداخل.

الفرع الجديد يوفّر مساحة شاملة مخصصة للتعافي، الراحة والمرونة، تشمل أدوات متقدمة مثل حوض الثلج وساونا التعافي، والتي تساهم في تنشيط الدورة الدموية، تقليل الالتهاب وتسريع استرخاء العضلات.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، أصبح FLEX Studio الرائد في مجال العلاج الفيزيائي الوقائي وتمارين التمدّد بمساعدة مختصين، مع فروع في سعفـي فيلّج، الأشرفية، الجميزة، رملة البيضاء، وسط بيروت، والآن في ضبية.



كل جلسة يشرف عليها معالج فيزيائي مرخّص، وتُصمّم لتناسب جميع الأعمار وأنماط الحياة. والأسعار مدروسة لتكون في متناول الجميع.

الجديد أيضاً: جميع جلسات التعافي أصبحت مشمولة بالتأمين الطبي.

FLEX Studio مستمرّ في تقديم خدمات عالية الجودة مع التزام حقيقي بالعافية المجتمعية، بقيادة مختصين مؤهلين.

ومع خطط مستقبلية للتوسّع في نقاش، البيال، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يواصل FLEX Studio توسيع رؤيته وتقديم الأفضل في عالم العناية الجسدية والذهنية.