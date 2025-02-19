Dubai Derma 2025 الحدث الرائد في طب الجلد والتجميل يعود إلى دبي

يترقب العالم حدث دبي ديرما 2025 بفارغ الصبر، حيث سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 16 أبريل 2025، جامعًا نخبة أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة والمختصين في هذا المجال وأكبر العلامات التجارية العالمية. باعتباره أكبر تجمع علمي لطب الجلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، يعدكم هذا الحدث المرتقب بتجربة فريدة من نوعها في تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنتجات، وفتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون المهني.

منصة للابتكار الطبي والتميز العلمي

سيضم دبي ديرما 2025 برنامجًا علميًا عالمي المستوى، يتضمن جلسات رئيسية، وحلقات نقاش، وورش عمل تطبيقية يقودها خبراء دوليون مرموقون. وسيركز الحدث على أحدث التطورات في طب الجلد، وعلاجات التجميل، وتقنيات العناية بالبشرة، مع تسليط الضوء على المواضيع الرائجة مثل علاجات مكافحة الشيخوخة، والعلاج بالليزر، والطب التجديدي.

عروض حية وتجربة تعليمية عملية

سيحظى الحاضرون بفرصة مشاهدة إجراءات علاجية مباشرة يقدمها رواد الصناعة، مما يتيح لهم التعرف إلى أحدث الابتكارات في العلاجات التجميلية غير الجراحية، والحقن التجميلية، والتقنيات الجلدية المتقدمة، مما يوفر تجربة تعليمية قيّمة للمختصين الطبيين.

معرض عالمي لقادة الصناعة

سيضم معرض دبي ديرما 2025 أحدث المنتجات والتقنيات والحلول في مجال طب الجلد والتجميل. وستعرض العلامات التجارية العالمية والشركات الرائدة أحدث مستحضرات العناية بالبشرة، والأجهزة الطبية، والعلاجات المتطورة، مما يجعله منصة أساسية لعقد الشراكات التجارية وتوسيع نطاق التعاون المهني.

فرص تواصل وتعاون استثنائية

مع تجمُّع آلاف المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، سيكون دبي ديرما 2025 مركزًا رئيسيًا للتواصل بين أطباء الجلد، والممارسين التجميليين، والباحثين، وقادة الأعمال. من خلال اجتماعات الأعمال الثنائية (B2B)، والمناقشات المتخصصة، والتعاونات الاستراتيجية، يسعى الحدث إلى دفع عجلة الابتكار في طب الجلد والعناية بالبشرة.

احفظوا هذا التاريخ !

يستعد دبي ديرما 2025 الذي سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 16 أبريل المقبل، لإعادة تشكيل مستقبل طب الجلد والتجميل من جديد. لا تفوّتوا فرصة المشاركة في هذا الحدث المرموق الذي يحدد معالم العناية بالبشرة عالميًا. ترقبوا المزيد من التحديثات والتفاصيل حول كيفية التسجيل.

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