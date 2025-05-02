وزير الصحة العامة يفتتح مستشفى الفنون الجراحية

افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، مستشفى الفنون الجراحية، والذي تبلغ سعته السريرية 49 سريراً، منها 22 جناحاً مخصصاً للمرضى الداخليين. وقام سعادته بجولة في المستشفى اطلع خلالها على الخدمات الطبية المتنوعة التي يقدمها.

يضم المستشفى أقساماً طبية متنوعة مثل الطب الباطني، والطب العام، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، وطب الأسنان، وطب الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى قسم الجراحة. حضر حفل الافتتاح الدكتور سعيد محمد كالداري الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمستشفى الفنون الجراحية، وعدد من الكوادر الطبية والإدارية في المستشفى. وتحرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي الخاص، والعمل على زيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وبمستويات جودة عالية.