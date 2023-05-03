وزير الصحة السعودي في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب: جاهزون لدعم القطاع الطبي في السودان

السعودية توفر الخدمات الصحية لأكثر من 5200 شخص تم إجلاؤهم بشكل عاجل

شارك وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل الإثنين 1 مايو في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة تطورات الوضع الطبي في السودان.

وقال الجلاجل في كلمة ألقاها في الاجتماع الذي عقد عن بعد برئاسة وزير الصحة الجزائري سائحي عبد الحق، أن الاجتماع العاجل يأتي تأكيداً على مبدأ الأخوة العربية، واستشعاراً لما يعانيه النظام الصحي في السودان جراء توقف خدمات معظم المستشفيات في ولاية الخرطوم، وصعوبة وصول الكوادر الطبية إلى مقار عملهم، وعدم تمكنهم من أداء مهامهم الأساسية.

وأضاف الجلاجل أن نفاذ مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وتوقف إمدادات الأكسجين الطبي، قد يؤدي إلى كارثة طبية لا سمح الله، مقدماً شكره للأمانة العامة ومعالي الوزراء على استجابتهم السريعة لعقد هذا الاجتماع الطارئ.

وشدد الجلاجل على جاهزية وزارة الصحة السعودية، وبالعمل المستمر مع جهاتٍ حكومية أخرى على الاستجابة لكافة الاحتياجات الإنسانية للسودان، مؤكداً أن بلاده قامت بإجلاء أكثر من 5200 شخصاً ينتمون إلى 100 جنسية، مع توفير كافة الاحتياجات الصحية لهم أثناء عمليات الإجلاء.

وأكد على أن بلاده تعمل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على تقييم الاحتياج الإنساني ودراسة آلية الوصول والتنسيق مع المنظمات والوزارات المعنية في السودان، لضمان وصول المساعدات للمستفيدين بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.