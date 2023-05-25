وزير الصحة السعودي

جائحة كورونا جعلتنا أقوى وأكثر خبرةً في إدارة الازمات

أوضح وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن جائحة كورونا جعلت المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية أقوى وأكثر استعداداً لمواجهة الأخطار، كما أنها عزّزت التحوّل الرقمي وانتشار الخدمات الصحية الإفتراضية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، والتي تحتفل فيها المنظمة بمرور 75 عاماً على إنشائها.

وأضاف الجلاجل أن بلاده تؤمن بتطبيق نهج الصحة الواحدة لمواجهة الأخطار، ومن أهمها خطر الميكروبات المقاوِمة للمضادات الحيوية، متمنّياً أن تُسهم هذه الجهود في الحد من الوباء الصامت وإيجاد الحلول المستدامة له ورفع الجاهزية لمواجهته وغيره من مهدّدات الصحة العامة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما لفت إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت إنشاء صندوق دولي للتصدي للجوائح، مثمناً الجهود المبذولة من المنظمة والدول الأعضاء لتعديل اللوائح الصحية الدولية، وكذلك المفاوضات الجارية لصياغة معاهدة الأوبئة، والتي تهدف إلى إيجاد أدوات قانونية إضافية للتعامل مع الجوائح المستقبلية، وتفادي العوائق والتحديات التي واجهها العالم في أثناء مكافحته للجائحة طوال الثلاث سنوات لماضية.

يُذكر أن جلسة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية جاءت بعد إعلان المنظمة في الخامس من مايو أن وباء كوفيد-19 لم يعد حالة صحية طارئة.