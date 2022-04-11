وزيرة الصحة العامة في قطر ومدير عام منظمة الصحة العالمية يفتتحان مكتب المنظمة في قطر

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وسعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في دولة قطر.

يهدف افتتاح المكتب إلى تطوير التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، ودعم تحقيق الأهداف الصحية الوطنية في الدولة، والإسهام في العمل الاقليمي والعالمي للصحة العامة.

سيعزز المكتب عمل منظمة الصحة العالمية مع الجهات الصحية في دولة قطر، والعديد من الشركاء على الصعيد الوطني كوكالات الأمم المتحدة، والشركاء المعنيين بالأعمال الإنسانية والتطوير، والمنظمات غير الحكومية، والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، والقطاع الخاص.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري ان افتتاح المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في دولة قطر، سيساهم في تعزيز ودعم الشراكة القوية بين قطر والمنظمة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين صحة السكان وعافيتهم.

وأشارت سعادتها إلى ان العديد من المشاريع المشتركة بين دولة قطر والمنظمة ومن أبرزها التعاون المميز في دعم جوانب الصحة والسلامة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتمثل البطولة منارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونموذجاً لضمان إقامة أحداث رياضية كبرى صحية وآمنة في المستقبل.

وأشادت سعادة وزيرة الصحة العامة بالدور البارز للمنظمة في الاستجابة للتحديات الصحية غير المسبوقة التي يواجهها العالم، والدعم الاستراتيجي والتقني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للبلدان وتعزيز التعاون الدولي “من أجل عالم أكثر صحة.”

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “لقد دعمت قطر بسخاء، بوصفها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا، عمل منظمة الصحة العالمية، لا سيما في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ. في الوقت نفسه، حققت قطر العديد من المكاسب الصحية في الداخل. لذلك، من دواعي سروري أن أشارك في افتتاح المكتب القطري الجديد لمنظمة الصحة العالمية في قطر، والذي سيساعد على تعزيز تعاوننا الوثيق. سيقدم المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية الدعم الاستراتيجي والسياسي والتقني لمساعدة قطر في النهوض بالصحة والعافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية“.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أهمية افتتاح المكتب القطري قائلاً: “نحن حريصون على تعزيز أواصر التعاون الوطني والإقليمي مع دولة قطر والذي يمثل أولوية كبرى لعملنا. وبافتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية اليوم نقطع خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر التي كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًّا على الساحتين العالمية والإقليمية للصحة”.

لطالما اضطلعت قطر بدورٍ استراتيجي كدولة عضو في إقليم شرق المتوسط وأثق أن شراكتنا ستمضي ُقدمًا إلى آفاق أرحب تمكننا معاً من تعزيز العمل الصحي في إقليمنا وخارجه من خلال مبادرات وبرامج وسياسات تبني على ما شهدته قطر من تطور وما حققته من إنجازات صحية، وتنسجم مع رؤيتنا الإقليمية 2023 “الصحة للجميع وبالجميع: دعوة للتضامن والعمل، وتمكننا من مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030”.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تساهم بشكل بارز في دعم مبادرات منظمة الصحة العالمية، كدعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (2019-2023) إضافة إلى دعم الاستجابة لجائحة (كوفيد– 19) ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد– 19، والعديد من مبادرات وبرامج المنظمة.