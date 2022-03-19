وزيرة الصحة العامة في قطر تفتتح مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، مؤخراً مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة.

حضر الافتتاح كل من سعادة السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث والذين تضمّنهم قائمة المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

اكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر بالدور المهم الذي يقوم به قطاع الرعاية الصحية في دعم استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال البنية التحتية القوية للقطاع الصحي في دولة قطر. واشارت سعادتها إلى أن مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة يأتيان في اطار استعدادات قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بمشاركة اكثر من اربعة الاف من كوادرها عبر تقنية الاتصال عن بعد. وأوضحت سعادة وزير الصحة العامة أن المنهجية الناجحة التي اتبعتها دولة قطر للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد– 19) كانت مبنية على “نهج تعاوني بين جميع الجهات الحكومية، والشراكات المحلية والدولية، ومشاركة المجتمع” موضحة أن استعداداتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 تعتمد على نفس هذه المبادئ الأساسية. مؤكدة في الوقت نفسه على استعداد القطاع الصحي لهذا التحدي الكبير لما يمتلك من خبرات وتجارب والتزام وتكاتف منظومة الرعاية الصحية بالدولة لتحقيق الاهداف المنشودة.

وبينت سعادتها ان الأشهر المقبلة ستكون حاسمة جداً لكل من يعيش في دولة قطر مع تكثيف الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وبصفتنا عاملين في مجال الرعاية الصحية فسيكون لدينا دور مهم للغاية يتوجب علينا القيام به. ونوهت ان جهود القطاع الصحي بهذه المناسبة العالمية ستتيح لنا فرصة المساهمة في نجاح حدث استثنائي للغاية، معربة عن ثقتها في العاملين في القطاع الصحي المترقب لهذا الحدث العالمي للمساهمة بشكل فعال في فعالياته. وأشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إلى أن فرق الرعاية الصحية في دولة قطر تستعد للبطولة منذ سنوات عديدة كما أنها تتمتع بخبرات كبيرة في المشاركة في استضافة الفعاليات والتجمعات الجماهيرية الكبرى.

وقالت سعادتها: “لقد شاركت فرق الرعاية الصحية من قبل في العديد من البطولات والفعاليات الكبرى التي استضافتها دولة قطر، بما في ذلك كأس العالم للأندية قطر 2019، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021. تتمتع فرقنا الآن بخبرة كبيرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية خلال الفعاليات والتجمعات الجماهيرية الكبرى في دولة قطر، وأنا على ثقة من أننا مستعدون جيداً لتلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022”.

من جانبه قال السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: ”في هذا العام المتميّز لفعاليات كأس العالم لكرة القدم (الفيفا)، يعمل الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في شراكة مع دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، التي قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم معها لتقديم الفعاليات الرياضية وفق نموذج يتميّز بالتأثير البالغ والاستدامة والاستمرارية في العمل على تعزيز وترسيخ مفاهيم الصحة والمعافاة والأمن ويضع المعيار القياسي للأحداث والفعاليات من هذا الحجم في المستقبل.

واوضح سعادته ان هذا المشروع بُني على أساس منهجية تجعل رفع الوعي وتعزيز مفاهيم الصحة والأمن على رأس الأولويات مع المزيد من التركيز على التجمعات الجماهيرية الكبرى، وسوف يترك تقديم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بصورة تتسم بالصحة والسلامة إرثاً بعيد الأمد على صعيد الرياضة والصحة”.

من جهته قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الرسالة التي وجهها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: “ضمن الاستعدادات لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم عملت منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر لوضع وتطوير برنامج يتضمن تمارين محاكاة ومراجعة لظروف التجمعات الجماهيرية الكبرى، ويتركّز هذا البرنامج حول تعزيز مستوى الجاهزية والأمن الصحي، والتصدي للأمراض المعدية، والحفاظ على سلامة الأغذية، والتنسيق والاتصال، وسوف تساعدنا الدروس المستفادة في وضع وتصميم الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصحة والسلامة في الفعاليات الكبرى الأخرى”.

وأضاف الدكتور غيبريسوس: ”إن منظمة الصحة العالمية تثمّن عالياً الدعم الذي قدمته دولة قطر العام الماضي عبر حملة “لنعمل معاً” والتي سلّطت الضوء على تكافؤ الفرص في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد- 19)، والفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس، وعلاج المصابين به، إضافة إلى مشاركة منظمة الصحة العالمية في عمليات الطوارئ الطبية في أفغانستان، وإنه لشرف لنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع كلّ من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ودولة قطر في سبيل دعم رسالة منظمة الصحة العالمية في تعزيز الصحة وخدمة المعرّضين للخطر من أجل عالم آمن”.

تضمن برنامج المؤتمر جلسات تناولت جائحة كوفيد– 19 حيث تم خلالها تسليط الضوء على الإجراءات الشاملة التي طبّقها نظام الرعاية الصحية بدولة قطر على مدار العامين الماضيين للتصدي للفيروس، وهي الإجراءات التي مثلت عنصراً أساسياً في تحقيق دولة قطر واحداً من أدنى معدلات الوفيات المرتبطة بكوفيد– 19 في العالم وواحداً من أعلى معدلات التطعيم ضد كوفيد– 19 في العالم.

شهد مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة مشاركة أكثر من 5000 مختص في الرعاية الصحية. وهو نتاج الشراكة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الاحمر القطري وكلية طب وايل كورنيل قطر وجامعة قطر وقطر بيوبنك بالإضافة إلى تعاون الجمعية الطبية الأمريكية من حيث برامج المؤتمر، وذلك بهدف تهيئة قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ركزت جلسات المؤتمر على الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستجري في دولة قطر واستجابة الدولة لوباء كوفيد– 19.

من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب المصلح، الرئيس المشارك لمؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة بأننا على مشارف انعقاد كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وأنه من المهم جداً أن يحصل العاملون في قطاع الرعاية الصحية على أحدث المعلومات وأفضل الممارسات في عدد من الموضوعات الصحية المرتبطة بتنظيم الفعاليات الكبرى.

وأضاف قائلاً: “يعتبر ذلك جانباً في غاية الأهمية أثناء العمل على تقديم الرعاية الصحية، وبدوري فأنا سعيد جدا بالنتائج التي ترتبت على مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة. هناك اكثر من 5000 مشارك خلال هذه الفعالية المتميزة، منهم نسبة كبيرة شاركوا من داخل قطر. وقد حصل المشاركون على فرصة التعلم في عدد من الموضوعات المرتبطة بالتجمعات الجماهيرية والوقاية من الأمراض المعدية والاستجابة للحوادث والتثقيف الصحي والمعلومات العامة”.

وقال الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة والرئيس المشارك لمؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة أن جائحة كوفيد– 19 أكدت أهمية المرونة أثناء التخطيط والاستجابة الفورية للحدث. وأضاف قائلا: “لقد كان مشهد الرعاية الصحية من حيث التجمعات الجماهيرية مختلف تماماً عندما منحت دولة قطر حقوق استضافة كأس العالم لكرة القدم (الفيفا) 2022 في ديسمبر عام 2010، فنحن الآن نعيش يومياً في ظل وباء كوفيد– 19 ولا يزال يحتل جزء كبير من حياتنا. إن فرق الرعاية الصحية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعديد من مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر يعملون معاً لتقديم الخدمات الطبية للفرق الرياضية والمشجعين القادمين إلى البلاد. لقد ركزت جلسات المؤتمر على التخطيط الشامل والاستعداد الذي يجري لضمان الجاهزية للبطولة والخطط التي يتم اتخاذها في ظل وجود وباء كوفيد– 19”.

بدوره قال الدكتور حسن آل ثاني، رئيس قسم إصابات الحوادث وجراحة الأوعية والشرايين بمؤسسة حمد الطبية، والرئيس المشارك لمؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة بأن المؤتمر كان يحمل شعار الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في ظل الاستجابة لوباء كوفيد- 19 في دولة قطر بمنهجية متعددة الاختصاصات. وأشار بالقول: “إن عام 2022 هو عام بالغ الأهمية لدولة قطر حيث ينتظر أن يؤدي العاملون في الرعاية الصحية دور فريد وهام في تقديم أفضل نسخة يشهدها العالم لبطولة كأس العالم لكرة القدم (الفيفا). وفي هذه الاثناء تعمل العديد من الفرق من دون كلل استعداداً لذلك، وبلا شك فإننا نقوم بأدوارنا في بيئة مختلفة جذرياً عما كنا نتوقعه. ونتيجة لهذا التغيير في طبيعة المشهد، نريد أن نضمن بأن أحدث المعلومات والأبحاث والخبرات في مجال التجمعات الجماهيرية والأوبئة متوفرة لكافة الزملاء”.