وزارة الصحة العامة وشركاؤها يحتفلون باليوم الرياضي للدولة

وزير الصحة العامة:

اليوم الرياضي يوضح اهتمام القيادة الرشيدة بصحة أبناء المجتمع وجعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع

تستهدف استراتيجياتنا زيادة نسبة البالغين الذين يمارسون نشاطاً بدنياً لمدة (150) دقيقة أسبوعياً إلى (79%) للذكور و (70%) للإناث

السيد محمد بن خليفة السويدي:

اليوم الرياضي فرصة لتعزيز ثقافة الرياضة في مجتمعنا ودعم صحة الفرد والمجتمع

د. مريم عبدالملك:

اليوم الرياضي مبادرة سامية تدعم تحقيق أهدافنا الصحية

نظّمت وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 عدداً من الفعاليات المميزة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك بمدينة حمد بن خليفة الطبية.

ونظّمت الوزارة وشركاؤها إلى جانب الفعاليات مسيرة مشي بهذه المناسبة بمشاركة سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. كما شارك في الفعاليات عدد من قيادات وموظفي القطاع الصحي.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة الأهمية الكبيرة التي يحظى بها اليوم الرياضي للدولة، والذي يوضح اهتمام القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بصحة أبناء المجتمع القطري، فتخصيص يوم للرياضة يعزّز الحياة الصحية ويساهم في جعل الرياضة وممارسة الأنشطة البدنية جزءاً من الحياة اليومية لأبناء المجتمع.

وأضاف سعادته: “كما يخدم اليوم الرياضي استراتيجياتنا ورؤية قطر الوطنية، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للصحة من خلال أولوية تحسين صحة السكان ورفاهيتهم إلى إجراء تحول في سلوكيات السكان ليصبحوا أكثر وعياً بالصحة، وهو ما يخدم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ومن أبرزها زيادة نسبة البالغين الذين يمارسون نشاطاً بدنياً لمدة (150) دقيقة أسبوعياً إلى (79) في المئة للذكور و(70) في المئة للإناث، ويساهم ذلك في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحسين صحة المجتمع القطري وتوفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة”.

وأوضح سعادة وزير الصحة العامة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام وفق المستويات الموصى بها يساهم في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض، وحثّ سعادته جميع أفراد المجتمع على الاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، من أجل صحة أفضل للجميع.

شارك موظفو القطاع الصحي وعائلاتهم في العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، والتي تتضمن مسابقات للماراثون وألعاب اللياقة البدنية ومسار العوائق للأطفال والجولف المصغر ورمي السهام وكرة السلة والتصويب على الهدف، وشد الحبل، وسباق الأكياس، وسباق الأقدام الثلاثية، وغرفة الهروب الرياضية، وكرة الطاولة، وتنس الطاولة، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وقال سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية عن اليوم الرياضي للدولة: “يمثل اليوم الرياضي للدولة فرصة لتعزيز ثقافة الرياضة في مجتمعنا، ودعم صحة الفرد والمجتمع بشكل عام. حيث تعتبر مؤسسة حمد الطبية هذا اليوم حدثًا مهمًا لتعزيز الوعي الصحي والبدني بين جميع فئات المجتمع، من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة النشاط البدني في بيئة آمنة وصحية”.

وأضاف السويدي: نحن في مؤسسة حمد الطبية نؤمن بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة، وتقوية نظام المناعة للحد من الأمراض المزمنة، ونعمل دائمًا على تقديم الدعم الصحي لجميع المشاركين في الأنشطة الرياضية اليوم الرياضي هو فرصة لتعزيز التعاون بين القطاع الصحي والرياضي، كما يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تعكس رؤية قطر المستقبلية في بناء مجتمع صحي ومبني على أسس من النشاط البدني والحياة الصحية.

من جهتها قالت الدكتورة مريم علي عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: “إن اليوم الرياضي للدولة مناسبة لتعزيز الوعي الصحي بأهمية الرياضة وممارسة الأنشطة البدنية من جميع أفراد المجتمع وفق المستويات الموصى بها لكل فئة عمرية”. وأضافت: “نقدم في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مجموعة متنوعة من برامج الوقاية لأفراد المجتمع بما فيها خدمات المعافاة في مراكزنا الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز صحة ورفاهية أفراد المجتمع، وتمكينهم من اتخاذ خيارات صحية متعلقة بنمط الحياة، ويمثل اليوم الرياضي مبادرة سامية تدعم تحقيق أهدافنا الصحية”.

وبمناسبة اليوم الرياضي تكثف وزارة الصحة العامة وشركاؤها أنشطة التوعية بأهمية الرياضة وممارسة النشاط البدني لدورها الهام في تعزيز الصحة وجودة الحياة، وتنفذ الوزارة وشركاؤها العديد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى تعزيز النشاط البدني في المجتمع.

يُذكر أن اليوم الرياضي يوافق يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، بموجب القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، ويهدف إلى تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.