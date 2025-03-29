وزارة الصحة العامة – قطر تُنفذ خطة رقابية متكاملة لضمان سلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك

أعدّت وزارة الصحة العامة خطة رقابية متكاملة لضمان سلامة الغذاء في دولة قطر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين خلال الشهر الكريم الذي يتزايد فيه الإقبال على المواد الغذائية.

ترتكز الخطة على عدة جوانب أساسية تشمل الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، وخدمات مختبر سلامة الغذاء وتعزيز الوعي الصحي لدى المستهلكين مع مراعاة خصوصية شهر الصيام الذي يتغير فيه النمط الاستهلاكي، حيث يتزايد الإقبال على مواد غذائية معينة. كما أطلقت الوزارة حملة توعوية تستهدف تعزيز ثقافة سلامة الغذاء بين كافة أطراف العملية الغذائية بما في ذلك المستهلكين والمنشآت الغذائية، وتتضمن الحملة رسائل توعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتعزيز الوعي بقواعد الحفاظ على سلامة الغذاء وتجنب الأمراض المنقولة بالغذاء.

وفي ما يخص الرقابة على الأغذية المستوردة، سجّلت إحصائيات وزارة الصحة العامة الرقابة على 8 ملايين و914 ألفاً و53 طناً من المواد الغذائية تم استيرادها خلال شهر فبراير الماضي، وتم الافراج عن 6 ملايين و969 ألفاً و738 طناً منها بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات، بينما تم رفض 52 ألفاً و550 طناً وإتلاف 8739 طناً لثبوت مخالفتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. كما تم زيادة عدد مفتشي الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف دعم جدول التفتيش بحيث تكون عملية المراقبة فعالة، لمواجهة زيادة عدد الإرساليات الغذائية الواردة إلى دولة قطر خلال هذه الفترة، كما تعمل الوحدات الصحية في المنافذ على مدار الساعة بنظام المناوبات لضمان انسيابية عملية الرقابة بطريقة سلسة وسريعة وتدفق السلع بالشكل الذي يغطي احتياجات السوق. أما بالنسبة للرقابة المحلية، فقد عزّزت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة الرقابة والتفتيش على الأغذية وأماكن تداولها ومتداوليها بهدف ضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها وتسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، كما تم تكثيف المراقبة الصحية على المنشآت الأكثر وجهة من طرف المستهلك على غرار الجمعيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمطابخ الشعبية، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية المنجزة خلال شهر فبراير1915 زيارة تم خلالها سحب1352 عينة من المواد الغذائية.

وفي ما يخص المطابخ الشعبية، فقد تم زيارة ما يزيد على 80 مطبخا خلال شهر فبراير مع التركيز على المطابخ المعنية بتزويد موائد الإفطار والخيم الرمضانية، كما نظّمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل توعوية بحضور 150 من مسؤولي المطابخ الشعبية، وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم بالاشتراطات الصحية أثناء تداول المواد الغذائية خلال جميع مراحل التحضير، والتخزين، والنقل، والاستلام. كما تناولت الورشة أساسيات النظافة العامة والشخصية والممارسات الصحية داخل المنشآت الغذائية بما يضمن مأمونية المنتجات.

وللتأكد من مدى سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات والمعايير، يتم سحب عينات من المنتجات الغذائية في المنافذ والمنشآت الغذائية المحلية لفحصها في مختبر سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، حيث تم اعتماد العمل بنظام المناوبات خلال المختبر بعدد 3 مناوبات طيلة الشهر الكريم بحيث يعمل المختبر من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمختبر تماشيا مع تكثيف الإجراءات الرقابية، وبلغ عدد العينات الغذائية التي تسلمها المختبر في شهر فبراير الماضي3297 عينة وتم إجراء 31776 فحصا مخبريا لها.