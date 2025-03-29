وزارة الصحة العامة – قطر تُطلق رسمياً برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية

أطلقت وزارة الصحة العامة مؤخراً برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية بدولة قطر، والذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء في مختلف المنشآت الغذائية في الدولة، ويتيح البرنامج للمستهلكين التعرف على مدى تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وفقا لنتائج التفتيش الدوري.

يتم تصنيف المنشآت الغذائية ضمن البرنامج إلى 6 درجات تصنيف وهي “(1) التحسين العاجل ضروري– (2) مطلوب تحسينات مهمة – (3) مطلوب تحسينات– (4) جيد– (5) جيد جداً– (6) ممتاز”، كما يتم نشر نتائج التصنيف في النظام الالكتروني لسلامة الغذاء “واثق”، ليتمكّن المستهلكون من الاطلاع عليها، كما تستطيع المنشأة الغذائية عرض نتيجة التصنيف في مقر المنشأة.

يتضمن البرنامج ثلاث مراحل حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية وتضُمان الفنادق والمطاعم السياحية، والمطاعم الواقعة داخل المجمعات التجارية، في حين سيتم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج إدراج جميع المنشآت الغذائية الأخرى التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين في الدولة، ومن المقرر البدء فيها خلال الربع الثالث للعام الحالي. ووصل عدد المنشآت الغذائية المصنفة ضمن البرنامج حتى 16 فبراير 2025 إلى 1284 منشأة.

وكرّمت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، خلال الحفل، 51 منشأة غذائية حاصلة على تصنيفي “ممتاز وجيد جدا” ضمن البرنامج، وقدمت الشكر للمنشآت المكرمة على التزامها بمتطلبات سلامة الغذاء.

شارك في حفل إطلاق البرنامج والذي أقيم بمركز “إتقان” للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ممثلون من وزارات التجارة والصناعة، والبلدية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، وغرفة قطر للتجارة والصناعة، وقطر للسياحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وجامعة قطر وأصحاب المطاعم والفنادق المشاركين في المرحلة الأولى للبرنامج.

قالت السيدة وسن الباكر، في الكلمة الافتتاحية: “يمثل الإطلاق الرسمي لبرنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية خطوة جديدة نحو تحقيق أعلى مستويات المطابقة للمعايير وللاشتراطات الصحية العالمية بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في دولة قطر”.

وأكّدت أن البرنامج تم تصميمه بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع سلامة الغذاء، من خلال تصنيف المنشآت وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقتهم في المنتجات والخدمات المقدمة، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة حول مستوى امتثال المنشأة الغذائية. وأضافت السيدة وسن الباكر: “إن البرنامج يعد أحد الآليات التي تتبعها إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بهدف ضمان غذاء آمن لجميع السكان في دولة قطر والوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء، كما نأمل أن يساهم هذا التصنيف في تحفيز المنشآت الغذائية على تحسين أدائها باستمرار والالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء”.

كما قدّم السيد مبارك النعيمي، رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، عرضاً تعريفياً حول البرنامج ومراحل إنجازه وآلية استخدامه من قبل المنشآت الغذائية في دولة قطر.

تعتمد آلية تنفيذ برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية على خضوع المنشأة الغذائية المسجلة لعدد 3 زيارات تفتيشية كحد أدنى، كما يتم تنفيذ زيارات للمنشآت الغذائية بشكل متكرر لتحقيق الامتثال.

بدأ العمل في الإعداد لإطلاق برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية بعد اعتماد آلية التفتيش المبني على المخاطر بالتعاون مع استشاريين دوليين، وقامت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بتطوير البرنامج لمطابقة المنشآت الغذائية لمتطلبات سلامة الغذاء، وبناء على دراسة التجربة المقارنة لعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.

كما تم إجراء دراسة ميدانية للبرنامج لمدة عامين والانتهاء من تصميمه بما يتوافق مع متطلبات ومنظومة سلامة الغذاء في دولة قطر.

يمكن الاطلاع على نتائج تصنيف المنشآت الغذائية في نظام “واثق” من خلال الرابط التالي:

https://emsfsa.moph.gov.qa/ar/food-premises/Pages/ScoreGradingSearch.aspx