وزارة الصحة العامة في قطر تُدرب مقدمي مشورة الرضاعة الطبيعية

على تقديم الدعم للأمهات والأطفال

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لمدة أسبوع لتدريب العاملين الصحيين المتخصصين في تقديم المشورة على المهارات اللازمة لدعم الأمهات وأطفالهن في الرضاعة الطبيعية على النحو الأمثل.

هدفت الورشة التي شارك فيها مختصون من وزارة الصحة العامة ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب إلى دعم وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية من خلال تدريب مقدمي الرعاية الصحية حول أهمية وكيفية تقديم المشورة والدعم للأمهات في ما يخص الرضاعة. تم خلال الورشة تقييم كفاءة 6 من المدربين الذين حصلوا على شهادة (تدريب المدربين)، بالإضافة إلى تدريب 24 مشاركاً من مقدمي الرعاية الصحية في مجال الرضاعة الطبيعية، كما تم إجراء تجارب عملية للمشاركين في الورشة من خلال التعاون مع مركز اتقان والذي يؤدي دوراً تعليمياً أساسياُ بهدف تحسين جودة الرعاية عبر استخدام أحدث التقنيات المتوفرة للرعاية الطبية والتدريب الطبي لاختصاصي الرعاية الصحية الحاليين والمستقبليين في دولة قطر.

تضمنت الورشة عروضاً تقديمية وحلقات نقاشية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمشاركين إلى مركز صحة المرأة والأبحاث لتطبيق التدريب الميداني حيث تم مقابلة الأمهات الجدد وتقديم المشورة والمعلومات الخاصة بالرضاعة الطبيعية وتوفير الدعم الضروري لهن.

وقال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة: “إن الورشة تأتي كجزء أساسي من تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في عام 1991 بهدف حماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات الجدد واطفالهن، مشيراً إلى أن وزارة الصحة العامة بدأت بتطبيق هذه المبادرة منذ عام 2016 بهدف زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون عمر الست شهور في دولة قطر”.

يذكر أن ورشة عمل تدريب مقدمي مشورة الرضاعة الطبيعية تأتي استكمالاً لدورة تدريب المدرِّبين العاملين في تقديم المشورة عن الرضاعة الطبيعية والتي نظمتها وزارة الصحة العامة في عام 2019 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث هدفت الدورة إلى بناء وإعداد قدرات مقدمي المشورة عن الرضاعة الطبيعية في دولة قطر.