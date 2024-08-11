وزارة الصحة العامة تُنفذ حملة توعوية موسعة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الأفراد من الاجهاد الحراري والتمتع بالسفر الآمن خلال فصل الصيف وموسم الاجازات

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الأفراد من مخاطر الاجهاد الحراري والتمتع بالسفر الآمن خلال فصل الصيف وموسم الاجازات.

تأتي الحملة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة العامة لتعزيز تبنى أفراد المجتمع أنماط حياة صحية وسليمة في جميع الأوقات، حيث تساهم التوعية الصحية في تعزيز خطط واستراتيجيات وزارة الصحة العامة لتحسين صحة الأجيال الحالية والقادمة اعتماداً على النهج الوقائي والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة.

تتضمن الحملة عدداً من الإرشادات التوعوية الهامة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة حول النصائح التي يجب اتباعها لتعزيز سلامة الغذاء في الظروف العادية، وكيفية حفظه في بيئة صحية وآمنة لا تسمح بنمو البكتريا والميكروبات، لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء وللحفاظ على صحة الشخص والعائلة خلال فصل الصيف، إضافة إلى طبخ اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية جيداً حتى تصل درجة الحرارة في جوف المادة الغذائية إلى (اعلى من 75 درجة مئوية)، وعدم ترك الأغذية المجهزة والمطبوخة والخضار والبيض والفواكه في درجة حرارة الغرفة وحفظها في عبوات مغطاة داخل الثلاجة (اقل من 5 درجات مئوية.

وتشمل النصائح إعادة تسخين الوجبات الغذائية أكثر من مرة واحدة، لأن ذلك يعرضها لتذبذب في درجات الحرارة وبالتالي نمو وتكاثر البكتيريا، والحرص على غسل اليدين، والأدوات والمعدات بعد كل استخدام خاصة عند تحضير وتخزين أنواع مختلفة من المواد الغذائية وذلك لتجنب التلوث التبادلي، والحرص على النظافة العامة للمطبخ (الأسطح، الأرضيات، الأدوات والمعدات …الخ) وضمان خلوه من الحشرات والآفات، وغسل الفواكه والخضار الطازجة جيدا باستخدام ماء صالح للشرب، وعدم استهلاك الوجبات الغذائية عند ملاحظة أي تغيير في اللون، او الرائحة، أو القوام، أو وجود أي مواد غريبة، وتخزين عبوات المياه في أماكن ذات تهوية جيدة وبعيدا عن مصادر التلوث والحرارة المرتفعة والروائح الكريهة، والحفاظ على درجة الحرارة أقل من 5 درجات داخل الثلاجة و-18 داخل الفريزر

كما تتضمن النصائح الحفاظ على سلامة الغذاء عند التسوق من خلال تجنب نقل الأغذية في الجزء الخلفي للسيارة إذا كانت السيارة مكشوفة وغير مكيفة لتفادي تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة ومصادر التلوث الأخرى (غبار، اتربة، …الخ)، وشراء الأغذية سريعة التلف “كاللحوم والدواجن والسمك ومنتجات الألبان” في آخر مرحلة للتسوق وقبل الذهاب للمنزل مباشرة، وتجنب شراء مواد غذائية أكثر مما تستهلكه، وخاصة الأطعمة سريعة التلف (كاللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان).

وكذلك تتضمن النصائح تعزيز التغذية الصحية عند السفر وكيفية تجنب التعرض لحساسية الأغذية للأشخاص الذين يعانون منها، وذلك من خلال الحرص على قراءة قائمة المكونات للأطعمة والمشروبات وإبلاغ طاقم الطائرة وموظفي المطاعم عن حساسية الطعام، إضافة إلى تجنب تناول الطعام المكشوف، أو المعرض للغبار والحشرات، أو الطعام النيء، أو غير المطبوخ بشكل جيد للوقاية من الاجهاد الحراري خلال فترة الصيف وممارسة النشاط البدني في موسم الاجازات.

وتركز الحملة على أهمية دور العاملين وأصحاب العمل لمكافحة الإصابة بالإجهاد الحراري، وتقليل عدد الأشخاص المصابين بالاضطرابات المرتبطة به، حيث تم اعداد النصائح الخاصة بالوقاية من الاجهاد الحراري بعدة لغات للوصول إلى جميع العاملين في الشركات الانشائية والصناعات العامة بهدف تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في أماكن العمل.

كما تركز الحملة على ضرورة اتباع الأشخاص الراغبين في السفر للإرشادات الصحية وتشمل أخذ كميات كافية من الأدوية والوصفات الطبية والحصول على اللقاحات اللازمة قبل السفر إلى الدولة المراد الوصول إليها، والحرص على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو استخدام معقم اليدين، ومستحضرات الوقاية من الشمس عند اللزوم.

وتتضمن الحملة كذلك نصائح صحية لفصل الصيف وكيفية الوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وأخرى حول أفضل الطرق الصحية لاستخدام برك السباحة، والتأكد من نظافتها وتعقيمها قبل استخدامها، واتباع التعليمات الخاصة بالوقاية من التعرض لحوادث الغرق وبصفة خاصة للأطفال واتباع تعليمات المنقذين، واستخدام واقي الشمس للحماية من الأشعة الضارة.

وتؤكد النصائح أهمية ممارسة الأشخاص المسافرين للنشاط البدني أثناء السفر مثل المشي وركوب الدراجة والجري وغيرها، وكيفية قضاء فصل صيف صحي من خلال الحرص على شرب كميات كافية من الماء، 6 – 8 أكواب للأطفال و8 – 12 كوباً للبالغين، وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار، والطماطم، والبطيخ، والبرتقال.