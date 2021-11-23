وزارة الصحة العامة تكثّف التوعية حول تعزيز مكافحة العدوى

كثّفت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية التوعية حول مكافحة العدوى خلال الأسبوع القطري لمكافحة العدوى، والذي يعد مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الصحة العامة من خلال إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء لزيادة الوعي ونشر مفاهيم مكافحة العدوى بين جميع مقدمي الرعاية الصحية وكذلك الجمهور في دولة قطر، في إطار الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.

كما أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي العديد من الأنشطة شملت حملة توعوية افتراضية لتعزيز الوعي بمكافحة العدوى والوقاية منها في المؤسسات الصحية بدولة قطر وكذلك مجموعة من الأنشطة مثل المسابقات وتقديم محاضرات تثقيفية، كما تم بث رسائل توعوية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي حول مكافحة العدوى والتركيز على موضوع الاحتفال لهذا العام. وقام فريق مكافحة العدوى بعقد دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الخاص لحثهم على اتباع إرشادات مكافحة العدوى والتأكيد على أن العدوى ومكافحتها ليست ممارسات إضافية، بل هي الطريقة التي نقدم بها رعايتنا. ركّز الاحتفال هذا العام على إبراز شجاعة العاملين في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء جائحة كوفيد– 19. والاشادة بالدور الذي لعبته الطواقم الطبية في مكافحة جائحة كورونا والشجاعة الكبيرة التي أبداها أفراد هذه الطواقم خلال عملهم طوال الفترة الماضية.

وشاركت الوزارة كذلك في اجتماع افتراضي نظمته منظمة الصحة العالمية خلال ندوة عالمية حول مكافحة العدوى والوقاية منها بعنوان “تعزيز الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في الرعاية الأولية: بداية عهد جديد”.

تمحورت مداخلة ممثلي وزارة الصحة العامة خلال الاجتماع حول تقديم نظرة عامة عن التحديات والحلول من خلال عرض تجربة العاملين في مجال مكافحة العدوى في الرعاية الصحية الأولية بدولة قطر والاجابة على أسئلة الحضور.

جاءت الندوة التي حضرها أكثر من 3000 مشارك من العديد من دول العالم وعدد من الخبراء العالميين في مجال مكافحة العدوى في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للوقاية من العدوى والذي أقيم في الفترة من 17-23 أكتوبر الماضي، تحت شعار “ فلنعتزم مكافحة العدوى”.