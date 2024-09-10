وزارة الصحة العامة تحتفل بالأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى

من 15 الى 21 سبتمبر تحت شعار “تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى”

تحتفل وزارة الصحة العامة بالأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، في الفترة من 15-21 سبتمبر الجاري، تحت شعار “تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى”، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي بسلامة المرضى والذي يأتي في إطار تزايد الوعي الدولي بالأخطاء التشخيصية باعتبارها قضية هامة تتعلق بسلامة المرضى على مستوى العالم ولم تلق حظها من الاهتمام حتى وقت قريب ربما بسبب صعوبة تقييمها ومعالجتها.

يهدف الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى إلى زيادة الوعي المحلي بالأخطاء التشخيصية التي تساهم في إلحاق الضرر بالمريض والتأكيد على أهمية التشخيص الصحيح والمأمون وفي الوقت المناسب ودوره المحوري في تحسين سلامة المرضى، وإعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص في سياسات سلامة المرضى والممارسات على جميع مستويات الرعاية الصحية بما يتماشى وخطط العمل الوطنية والعالمية لسلامة المرضى.

كما يهدف الأسبوع إلى تعزيز التعاون بين صانعي السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملين الصحيين ومنظمات المرضى وأصحاب المصلحة الآخرين في تطوير وتحسين ممارسات التشخيص الصحيح والمأمون، إضافة إلى تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة الفعالة مع العاملين الصحيين وقادة الرعاية الصحية لتحسين العمليات التشخيصية.

وفي إطار الاحتفال تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة من أبرزها، مؤتمر علمي يتضمن محاضرات رئيسية وحلقات نقاش يقدمها متحدثون وخبراء محليون وإقليميون ودوليون ومشاركة الخبرات الشخصية لمرضى ومقدمو رعاية، إضافة إلى ورش عمل حول موضوعات مختلفة تتعلق بسلامة المرضى، كما يتضمن المؤتمر معرض مصاحب ومسابقة بين أجنحة مؤسسات الرعاية الصحية المشاركة.

وبمناسبة الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية للجمهور في أحد مراكز التسوق التجارية يومي 20-21 سبتمبر الجاري، كما يتم بث رسائل توعوية تستهدف كافة الفئات المعنية على وسائل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وإضاءة عدد من المعالم البارزة بدولة قطر باللون البرتقالي في مبادرة لإظهار التضامن والالتزام بتحسين سلامة المرضى وذلك يوم 17 سبتمبر.

كما يتم تنظيم أنشطة داخل المؤسسات الأكاديمية ومرافق الرعاية الصحية المحلية، حيث تستهدف الأنشطة القيادات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بهذا المجال وقادة الرعاية الصحية ومديري المرافق، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرضى وعائلاتهم (العامة)، والأوساط الأكاديمية والباحثين، والعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الأسبوع القطري لسلامة المرضى هو عبارة عن فعالية سنوية على المستوى الوطني تم إنشاؤها بواسطة إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة في العام 2014 بهدف نشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم بالإضافة لمتلقي الرعاية. وتشجع هذه الفعالية التعاون المستدام بين وزارة الصحة العامة ومقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان رعاية صحية أكثر أمانًا في دولة قطر.