نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024

انعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث أكد على أهمية تطوير الرعاية الصحية لتلبية التوقعات المتنامية بين الجمهور العام

استضاف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي المؤتمر بحضور أكثر من 1000 مشارك من المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية سعياً للتعاون وتبادل المعارف والخبرات

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، استضاف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024 من 22 ولغاية 24 نوفمبر.

وافتتح معاليه الحدث الذي جمع نخبة من أبرز الخبراء من مختلف التخصصات الطبية محلياً ودولياً لمناقشة العناصر الرئيسية لطب المستشفيات، وطب القلب، والرعاية التلطيفية، وطب الكلى، وعلم الأورام، والطب النفسي.

وفي ضوء الأثر العميق لكفاءة رعاية وعلاج المرضى في تطور المجتمعات وازدهارها، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: “بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ التزامها بالارتقاء بصحة وعافية شعبها. ونحن فخورون اليوم بنجاحنا في إرساء دعائم منظومة للرعاية الصحية تضع الابتكار في صلب عملها، وتحرص على تيسير سبل وصول الجميع لخدماتها وفق منهجية لا تقبل المساس بالتميز على الإطلاق. وتأتي المنصات الطموحة مثل مؤتمر مستجدات الطب الباطني لتعكس سعينا الدؤوب لتلبية الاحتياجات المتنامية لتوافر الرعاية الطبية المتقدمة ودعم ممتهني الرعاية الصحية ليتمكنوا من تحقيق التميز والمضي بترسيخ ريادة قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات”.

وأضاف معاليه: “يبدأ تعزيز جودة الحياة من التمتع بالصحة الجيدة، في حين أن تلبية الاحتياجات المتنامية لخدمات التشخيص والعلاج المتقدمة تستدعي توافر المهارة العالية لدى ممتهني الرعاية الصحية والتزامهم برعاية المرضى وفق منهجية عطوفة. كما أن النجاح يعتمد دائماً على البحوث الطبية المرتبطة بالاحتياجات الراهنة والمرافق الطبية المتطورة وتسارع استخدام التقنيات الناشئة. وفي هذا الإطار، تسعدني رؤية مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يجسد ريادته في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، مؤكداً مكانته في ريادة الابتكار الطبي، وسعيه الدؤوب للارتقاء بمعايير الرعاية في دولة الإمارات وخارجها”.

ومشدداً على أهمية هذه المؤتمرات، قال جورج هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: “نفخر باستضافة المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني، المنصة التي تجمع نخبة من العقول اللامعة من مختلف أرجاء العالم لمشاركة المعارف وإثراء الابتكار وتطوير الممارسة الطبية. ولاشك أن هذا الحدث يرسخ التزام مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بتعزيز التطور والابتكار، لتتمكن كوادر الرعاية الصحية في دولة الإمارات والعالم من مواكبة كل جديد في ميادين عملها”.

ويحظى المؤتمر باعتماد مجلس الاعتماد للتعليم الطبي المستمر، وشهد حضور أكثر من 1000 مشارك من الدولة والمنطقة والعالم. وخلال فعالياته، تفاعل الحضور ضمن جلسات نقاشية ديناميكية وجلسات تخصصية حول مواضيع متنوعة، بما شمل الخيارات العلاجية الجديدة لمرض الكلى المزمن، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والرعاية طويلة الأمد لمتلقي الأعضاء، وحالات طوارئ الأورام وغيرها.

مع نخبة من أشهر الأطباء حول العالم ومرافق متطورة، يواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي العمل في ضوء التزامه بتحقيق التميز في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة وخارجها. ومع تبنيه لمنهجية مبتكرة في الرعاية متعددة التخصصات تحظى بدعم تقنيات سباقة، يتمتع المستشفى اليوم بمكانة رائدة في تقديم الرعاية لأكثر الحالات تعقيداً، إذ يمنح المرضى وصولاً يسيراً لخيارات علاجية سباقة وخطط علاجية شخصية مصممة بدقة لتلبية احتياجاتهم الفريدة.