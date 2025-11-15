مندوبا عن الملك والملكة، الأمير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، كرّم سمو الأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص لجلالة الملك، الباحثين الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعام 2025، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

وخلال الحفل، الذي شاركت فيه مجلة المستشفى العربي، ألقت سمو الأميرة غيداء كلمة قالت فيها: “تجرّأنا، عندما أطلقنا جائزة الملك الحسين لأبحاث السرطان، أن نحلمَ بعالمٍ عربيٍّ ذي أثر راسخ في الأبحاث العالمية، وقد تحوّل ذلك الحلم إلى حقيقة بفضل العقول العربية المبدعة.”

تُمنح هذه الجائزة سنويا لتكريم الإسهامات البارزة في أبحاث السرطان، وتشجيع الجهود الرامية إلى تحسين سبل الوقاية والعلاج، وتعزيز التعاون البحثي على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أكّدت الجائزة التزامها بأن تكون أبحاث السرطان في مقدمة الأولويات على جداول الأعمال الإقليمية، إذ جمعت ما يقارب 900 باحث وعالم من مختلف أنحاء العالم، وموّلت ثمانية مشاريع بحثية مبتكرة للباحثين الواعدين.

شهد الحفل تكريم نخبة من العقول اللامعة من العلماء والباحثين العرب، من بين مئات المتقدمين للجائزة من أكثر من 26 دولة، تقديرا لدورهم المؤثر في تطوير أبحاث السرطان وتعزيز التقدم العلمي.

وخلال الحفل، تمّ تكريم البروفيسور هاغوب كانتارجيان من مركز “إم دي أندرسون للسرطان” التابع لجامعة تكساس، بمنحه جائزة “التميز الخاص في البحث العلمي”، تقديرا لإسهاماته البارزة في علاج وأبحاث مرض اللوكيميا.

وحاز البروفيسور محمد خرفان دباجة من مايو كلينيك-فلوريدا على جائزة إنجاز العُمر – المسار الدولي، فيما مُنحت جائزة إنجاز العُمر – المسار الإقليمي للبروفيسور محمد أبو هلال من الجامعة الأردنية.

أما جائزة الباحث الناشئ – المسار الدولي، فمُنحت للدكتور مينا سدراك من مركز جونسون الصحي الشامل للسرطان، في حين فاز الدكتور محمد جماعة من جامعة تونس المنار والدكتور ولهان الشاعر من الجامعة الأردنية بجائزة الباحث الناشئ – المسار الإقليمي.

كما حصل على منحة الباحث الواعد كل من الدكتورة تيميدايو أومولاوي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية – هيئة دبي الصحية، والدكتور لاري بودجي من الجامعة الأمريكية في بيروت، تقديرا لأبحاثهما الواعدة في مجال مكافحة السرطان.

أما جائزة برنامج التطوير المهني للتميّز في رعاية مرضى السرطان، فمنحت للبرنامج الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في أورام الأطفال، في مركز الحسين للسرطان.

وحضر الحفل عدد من الوزراء، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلف من نخبة من أبرز اختصاصيي الأورام والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب شخصيات أكاديمية وإعلامية وشركاء وداعمين للجائزة.