منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2021

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تستضيف مؤسسة حمد الطبية (HMC)، بالتعاون مع معهد تطوير الرعاية الصحية، منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، المقرر عقده إفتراضياً من 12 حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

تحت شعار “تحفيز التغيير ورسم المستقبل معاً” ستُقام نسخة العام 2021 التي يقدمها معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، بهدف توفير فرصة تعليمية لمزيد من المتخصصين في الرعاية الصحية.

في الفترة الأخيرة، تأثّر نمط تقديم الرعاية لمرضانا بجائحة فيروس كوفيد– 19، ولذلك بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى التركيز على الجودة والسلامة في الرعاية الصحية وطرق التحسين المستمر لتلبية حاجات المرضى.

في هذا المنتدى السابع، سيتمكن المشاركون من اكتشاف طرق جديدة مبتكرة وعملية لتعزيز السلامة بالإضافة إلى التعرّف إفتراضياً على الحلول الفعّالة القائمة على الأدلة لتطبيقها في مكان العمل.

وكما جرت العادة، سيجمع هذا الحدث أفضل الخبراء المحليين والدوليين في مجالات سلامة المرضى وسياسة التطوير ورفاهية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية وكذلك الابتكار في رعاية المرضى وإشراك المريض. سيكون المنتدى حاضر لإستقبال أكثر من 3000 شخص من أطباء وممرضين وقادة جودة ومديري رعاية صحية ومديرين تنفيذيين في المستشفيات ومستشارين للمرضى والأسرة وغيرهم من المتخصصين الصحيين المتحالفين.

سيوفّر المنتدى أيضاً بيئة محفّزة وملهمة لأخصائيي الرعاية الصحية للالتقاء والتعلم وتبادل المعرفة إفتراضياً من أجل تحسين جودة وسلامة رعاية المرضى والمجتمعات التي نخدمها. إنها فرصة لتمكين قادة ومقدمي الرعاية الصحية من مناقشة طرق تحسين الرعاية المقدّمة بشكل تعاوني للمرضى والمجتمعات في العالم العربي وخارجه.

مجالات منتدى 2021:

سلامة المرضى

إنشاء نظام رعاية صحية آمن وموثوق من خلال الحد من الضرر وتطوير الرعاية الآمنة وتنفيذ مبادئ السلامة.

سياسة التطوير

تعلُّم أحدث المعارف والمنهجيات في مجال التطوير، إنطلاقاً من مهارات التدريب البسيطة إلى المهارات الفنية للرسوم البيانية والأدوات من أجل تمكين المهنيين من تطوير أنظمة الرعاية الصحية.

رفاهية القوى العاملة

توفير العناصر التي تضمن مكان عمل مريح ومحفّز ومهنيين متمكنين لاحتضان التغيير، مما يؤدي إلى إنتاجية أعلى ويسمح بتقديم تجربة أفضل للمرضى.

الابتكار في رعاية المرضى: النوعية وإمكانية الوصول والتدفق

النوعية وإمكانية الوصول والتدفق استكشاف الابتكارات والتقنيات العالمية في مجالات التحسين المختلفة مثل تحسين القيمة والتدفق على مستوى المستشفى وتحسين الأنظمة الصحية.

إشراك المريض في الرعاية الصحية

مشاركة نتائج إشراك المريض والأسرة في الرعاية الصحية وإتباع النهج الذي يركز على الفرد بحيث يكون كل من الموظفين والمرضى والأسر جزءًا من عملية التصميم المشترك والمشاركة في إنتاج خدمات الرعاية الصحية.

سيتم عقد هذا الحدث الافتراضي والتفاعلي عبر الإنترنت باستخدام منصة توفرها منصة المؤتمرات الافتراضية المعتمدة من قبل مؤسسة حمد الطبية والتي توفرها MasterBadge لتكون المشاركة هذا العام أسهل وأوسع.

على أمل اللقاء بكم إفتراضياً في نوفمبر.

للتسجيل والإطلاع على التحديثات بإنتظام، يرجى النقر على الرابط التالي: MEF2021.hamad.qa