مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية تعاون طبي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية

في إطار تعزيز التعاون الطبي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، وعلى هامش فعاليات معرض مصر للطاقة (إيجيبس) المقام حاليا، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، ومجموعة Gruppo San Donato الإيطالية، إحدى أبرز المؤسسات الطبية على المستويين الأوروبي والعالمي.

جاء توقيع الاتفاقية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره القبرصي مايكل داميانوس، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة الدولية في قطاع الرعاية الصحية.

تهدف الاتفاقية إلى نقل وتوطين الخبرات الطبية المتقدمة داخل مصر، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية، خاصة في مجالات جراحات القلب للأطفال والكبار، وأمراض الدم والأورام، وزراعة نخاع العظم، والجراحات العصبية، إلى جانب جراحات الكبد والبنكرياس.

من جانبه، أعرب كمال الغريبي، رئيس المجموعة الطبية الإيطالية سان دوناتو، عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصحة والسكان، ورئاسة مجلس الوزراء، وكافة الجهات المعنية، كما توجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذا التعاون، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل انطلاقة قوية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في تقديم أفضل مستويات العلاج والرعاية الطبية للمواطنين في مصر.