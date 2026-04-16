مستشفى اس ام سي بالرياض

انقاذ حياة طفل عبر التخدير الاستنشاقي

في نجاح طبي استثنائي يعكس تطور الرعاية الصحية في المملكة، تمكن الفريق الطبي في مستشفى اس ام سي (طريق الملك فهد-الرياض) من إنقاذ حياة طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره، بعد إصابته بنوبة ربو حادة أدت إلى فشل تنفسي كامل وحالة “الصدر الصامت” الحرجة.

التحدي: وصول نسبة ثاني أوكسيد الكربون لمستويات خطيرة وفشل العلاجات التقليدية، ما جعل حالة الطفل بين الحياة والموت.

التدخل المبتكر: بدلاً من اللجوء لتقنية “الايكمو” الجراحية المعقدة، اتخذ الفريق الطبي قراراً دقيقاً باستخدام “التخدير الاستنشاقي” داخل العناية المركزة للأطفال (PICU).

النتيجة: استجابة فورية للرئتين خلال ساعات قليلة، واستعادة استقرار الحالة بفضل الله ثم سرعة بديهة وكفاءة الطاقم الطبي.

يؤكد هذا النجاح مجدداً التزام اس ام سي للرعاية الصحية بتوفير أحدث الحلول العالمية وأعلى كفاءة طبية للتعامل مع أصعب الحالات الطارئة في الرياض.