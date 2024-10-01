محمد الشمري رئيسًا تنفيذيًا لمستشفيات وعيادات أستر في السعودية

أعلنت مجموعة “أستر دي إم” للرعاية الصحية، إحدى أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، عن تعيين السيد محمد الشمري في منصب الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز حضورها في السوق السعودي، ودعم خططها الطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع الرعاية الصحية.

ويتمتع الشمري بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاعي الرعاية الصحية والتأمين، بتخصصات في استراتيجيات الرعاية الصحية، والاستشارات، والاستثمار، وإدارة العمليات، وقد تولى مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الصحية الرائدة في المملكة، بما في ذلك أرامكو، وسابك، ومستشفى الهيئة الملكية، وميدغلف، ومستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، وقبل انضمامه إلى “أستر دي إم”، شغل منصب مستشار للطب الرياضي في وزارة الرياضة السعودية.

وسيتولى الشمري في منصبه الجديد مسؤولية الإشراف على التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى قيادة العمليات اليومية، وضمان جودة الخدمات المقدمة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف المجموعة في المملكة، وسيعمل الشمري تحت إشراف السيدة أليشا موبن، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم، كما سيتعاون مع فريق القيادة التنفيذية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز مكانتها في السوق السعودي.

وفي تعليقها على هذا التعيين، قالت السيدة أليشا موبن -المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم-: “نحن متحمسون بانضمام السيد محمد الشمري إلى فريقنا في منصب الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر بالمملكة، فإن خبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية ستساهمان في تعزيز نمونا وتحسين جودة خدماتنا الصحية، ونحن على ثقة من أن قيادته ستدفع أستر دي إم إلى آفاق جديدة من النمو والتميز، مع تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لمرضانا في المملكة”.

ومن جانبه، أعرب محمد الشمري -الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في المملكة العربية السعودية-، عن سعادته بانضمامه إلى فريق أستر دي إم، مؤكدًا التزام المجموعة بتحقيق رؤيتها في تحويل قطاع الرعاية الصحية في المملكة، قائلًا: “يسعدني أن أكون جزءًا من جهود مجموعة أستر دي إم لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرعاية الصحية، فإن التزام المجموعة بالتميز السريري وتقديم رعاية تتمحور حول احتياجات المرضى، قد أسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في هذا القطاع”.

وأضاف: “مع تاريخ أستر العريق الذي يمتد لأكثر من 37 عامًا، وشبكتها الواسعة التي تضم 16 مستشفى، و121 عيادة، و306 صيدلية في المنطقة، نمتلك الأسس اللازمة لتحقيق هدف الرعاية المتكاملة في المملكة ومواصلة ريادة التحول في مجال الرعاية الصحية، وأتطلع للتعاون مع الفريق لدفع عجلة النمو وتحقيق إنجازات جديدة تساهم في تطوير الرعاية الصحية في المملكة”.

وتسعى مجموعة “أستر دي إم” إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق نموذجها الناجح في التميز السريري والخدماتي، بهدف تقديم رعاية متكاملة تركز على احتياجات المرضى، كما تواصل المجموعة التزامها بإرثها العريق الذي يمتد لأكثر من 37 عامًا تحت قيادة مؤسسها الدكتور آزاد موبين، مشددة على الوفاء بوعد علامتها التجارية “سنعتني بك جيدًا” وتقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع منشآتها بالمملكة.

وفي إطار خططها التوسعية وتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، أعلنت “أستر دي إم” مؤخرًا عن مشروع توسعة كبير لمستشفى أستر سند في الرياض، والذي سيشهد زيادة في عدد الأسرة إلى 200 سرير بافتتاح مبنى “جراند وينج” الجديد، مما يعزز التزام المجموعة بتوفير خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.

وتحظى مستشفى أستر سند باعتماد المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية (CBAHI)، وتوفر مرافق طبية متكاملة تشمل قسم تصوير متكامل، ومختبرات متقدمة، وخدمات العلاج الطبيعي، مما يجعلها وجهة مفضلة للعمليات الجراحية والرعاية الصحية الشاملة.

ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية لسكان المملكة البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، تخطط “أستر دي إم” بالتعاون مع مجموعة الحكير القابضة، لإنشاء شبكة واسعة تضم أكثر من 180 صيدلية أستر خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار التزامها بتوفير رعاية صحية عالية الجودة وتسهيل الوصول إلى الأدوية والعناية الصيدلانية في جميع أنحاء المملكة.