مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة

ينعقد افتراضياً لإعداد القطاع الصحي لكأس العالم لكرة القدم 2022

تتّجه الأنظار في نوفمبر من هذا العام إلى قطر حيث تستعد لاستضافة أكبر حدث في العالم. ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بأشهر قليلة، من المقرر أن يصبح مؤتمر قطر للصحة 2022 الافتراضي ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة حدثًا لا بد من انعقاده لقطاع الرعاية الصحية.

يعتبر مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة شراكة بين كل من مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المقرر أن تستضيف قطر المؤتمر افتراضياً خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2022. سيوفر المؤتمر تحديثات أساسية وفرصًا تعليمية لجميع المشاركين من مقدمي الخدمات والمدراء من جميع تخصصات الرعاية الصحية الذين سيستعدون لكأس العالم لكرة القدم 2022 وطرق الاستجابة للأوبئة في قطر. يقدم هذا الحدث واحدًا من أكثر برامج مؤتمرات الرعاية الصحية شمولاً على الإطلاق في قطر على مدى ثلاثة أيام عبر مسارات متعدّدة مسبوقة بورش العمل والمحاضرات.

يقدم المؤتمر للحضور تحديثًا فريدًا وغنيًا بالمعلومات حول آخر التطورات والأدلة الحديثة وأفضل الممارسات متعددة الاختصاصات للاستعداد من الناحية الصحية لاستضافة كأس العالم 2022 والاستجابة للأوبئة في قطر.

سيشارك المتحدثون والمسؤولون أيضًا الأفكار مع الجمهور حول التغييرات التحولية في قطاع الصحة العامة التي حدثت على مدار العامين الماضيين، منذ ظهور كوفيد– 19، مع التركيز على مستقبل الصحة العامة، بما في ذلك الاعتماد على الأنظمة الرقمية للتمكن من تحقيق هذا التحول.

مسارات المؤتمر

ستعرض مسارات قطر للصحة 2022 كفاءات دولة قطر في إدارة التجمعات الجماهيرية وطب الكوارث والأمراض المعدية وجراحة الإصابات. سيركز هذا المسار على الاستعدادات لتوفير رعاية جيدة أثناء التجمعات الجماهيرية والاستجابة للوباء من خلال منهج الفريق متعدد الاختصاصات، مع إضافة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات؛ كما سيوفر هذا المسار فرصًا للتطوير المهني لمجموعة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية ضمن مجموعة متنوعة من التخصصات والممارسات.

سيعرض المسار الثاني للصحة العامة في قطر استعدادات قطر للصحة العامة وإجراءاتها للاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في ظل وباء كوفيد– 19 المستمر. من المميزات الرئيسية لهذا المؤتمر التركيز بشكل أساسي على منظور الصحة العامة، والذي سيتناول مستقبل الصحة العامة مثل حماية الصحة والأمراض المعدية، وتعزيز الصحة والأمراض غير المعدية، وسلامة الغذاء والصحة البيئية، إلى جانب مجالات الصحة العامة الأخرى ذات الأولوية، تحت شعار “تحويل الصحة العامة استجابة للأوبئة”. تشتمل المسارات على مزيج من المحاضرات المباشرة وحلقات النقاش الداعمة التي تشجع على التفاعل بين المشاركين.

سيشارك خبراء من قطاع الصحة الوطني والإقليمي والدولي، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في التجمعات الجماهيرية وكذلك المنظمات الرياضية والمؤسسات الأكاديمية وقادة الرعاية الصحية ومسؤولو الاستجابة للكوارث والخبراء العالميين والهيئات الحكومية في تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

وسيكون من بين المتحدثين الدوليين المشاركين في المؤتمر:

الدكتور كرستيان داميف، بروفيسور مساعد في طب الطوارئ والمعلوماتية الطبية الحيوية وعلوم الحاسوب من جامعة سان دييغو في كاليفورنيا والمدير الطبي لنظم الأمن السيبراني في جامعة سان دييغو لعلوم الصحة.

الدكتور رفعت لطيفي، أستاذ ورئيس قسم الجراحة في كلية الطب بنيويورك، ومدير قسم الجراحة في شبكة الصحة بمركز ويستشستر الطبي.

البروفيسور إيلين بولجر، دكتوراه في الطب وأستاذ الجراحة في جامعة واشنطن في سياتل، واشنطن ورئيس قسم الإصابات في مركز هاربورفيو الطبي، وهو مركز الإصابات الوحيد من المستوى الأول للبالغين وطب الأطفال في ولاية واشنطن.

الدكتور ستانيسلاف ستاويكي، أستاذ الجراحة ورئيس قسم الأبحاث والابتكار في شبكة الصحة بجامعة سانت لوك.

الدكتور ضياء عجيب استشاري طب الطوارئ ورئيس القسم بمستشفى الإمام عبد الرحمن بن فيصل للحرس الوطني– الدمام، المملكة العربية السعودية.

الدكتور دينيس جوس، خدمات الإنقاذ من الحرائق بقسم آلب ماريتاميز بفرنسا.

سيتمكن المشاركون من تبادل الخبرات وتعلم أفضل الممارسات بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالاستعداد للتجمعات الجماهيرية والاستجابة للأوبئة والتخطيط في ضوء الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

هذا النشاط يندرج تحت فئة الأنشطة التعليمية الجماعية وقد تم اعتماده على النحو المحدد من قبل قسم المهن الصحية بوزارة الصحة العامة – قسم الاعتماد وتمت الموافقة عليه لمدة أقصاها 30.5 ساعة.30.5 ساعة.