مؤتمر الرعاية الصحية الفرنسية

فرصتكم للاستلهام من الابتكار والخبرة الفرنسيين في هذا القطاع من 25 إلى 26 يناير 2022 بجناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي

في إطار انعقاد دورة 2022 من معرض الصحة العربي” آراب هيلث”، وبالشراكة مع جمعية الرعاية الصحية الفرنسية ووكالة بيزنس فرانس، تقوم “الفرانش هيلث كير”، المبادرة المبتكرة للقطاعين العام والخاص التي تهدف لجمع كل الأطراف الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية الفرنسي تحت راية واحدة للترويج المشترك للخبرات، التقنيات والابتكارات الفرنسية دوليًا، تقوم بتنظيم مؤتمرًا حضوريا رفيع المستوى باللغة الإنجليزية بجناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي، وذلك يومي 25 و 26 يناير 2022.

التحديات المطروحة خلال البرنامج نصف الشهري المخصص للصحة

لقد أثارت جائحة كوفيد– 19 عددًا من الأسئلة المتعلقة بالموارد المخصصة للخدمات الصحية والبحوث في مجال العلوم الصحية، حيث تبين أن الدول لا تستطيع جميعها معالجة الأزمة الصحية بنفس الطريقة. وبالتالي، فإن مثل هذا الاستنتاج يستوجب استثمارات ضخمة في مجال الخدمات الصحية العامة الأساسية.

كما أنه بحلول عام 2030، سيكون أمام القطاع الصحي العديد من التحديات، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية في جميع المجالات، الترويج للمهن الصحية، مكافحة عدم التكافؤ في الحصول على الرعاية الصحية، جاذبية المستشفيات العامة، شيخوخة السكان، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

فإذا كنتم …

مشترو مستشفيات وصناع قرار ، مهندسو طب حيوي، مديرو أقسام نظم المعلومات، أخصائيو غدد صماء ومرض السكري، جمعيات مرضى السكري، أخصائيو أورام وأطباء متخصصون في مجال السرطان، جمعيات مرضى السرطان، مشغلون اقتصاديون محليون، شركات تأمين، مشغلون إماراتيون وسعوديون خواص، مستثمرون في مجال الرعاية الصحية، تجار أجهزة الرعاية الصحية، مستشارون صحيون لدى السفارات المحلية، صحفيون أو وسائل إعلام… الرجاء عدم تفويت فرصة حضور هذا المؤتمر.

الثلاثاء، 25 يناير 2022

25 يناير – 10:00 صباحًا – 11:30 صباحًا – توقعات مستقبلية في مجالي الصحة والتخطيط الحضري

مؤتمر برئاسة فيرجيني رولت (مديرة الممتلكات والشؤون القانونية، PariSanté Campus)، مع إيمانويل ماسون (الرئيس التنفيذي، Orpea)، سيمون شاسان (نائب مدير المبيعات الدولية، Enovacom, Orange Group)، ايمانويل جودمر (مدير التطوير، AIA)، إلياس أوساله (مدير الأعمال الدولية، Hoppen)، يانيك لوكاس (مدير قسم الشؤون العامة، Mutualité Française)، ميكيل لوزانو (رئيس Tesalys).

25 يناير – 12:00 ظهرًا – 1:30 ظهرًا – تلقي العلاجات الطبية في فرنسا

تقدم جمعية الرعاية الصحية الفرنسية نظام الرعاية الصحية الفرنسي وفرص العلاج للمرضى الدوليين.

مؤتمر برئاسة سيسيل دافيد (كاتبة، محللة ومديرة تحرير، Health & Tech Intelligence – Care Insight)، مع غيوم هوارت (الرئيس التنفيذي لشركة ORPEA الشرق الأوسط)، جان باتريك لاجونشير (الرئيس التنفيذي لمستشفى سان– جوزيف، باريس)، لامبرت مونتيفيتشي (الرئيس التنفيذي Boost Consulting، خبير في مركز كاين للسرطان)، جيروم سواستييه (الرئيس التنفيذي C3 Medical)، أدريان ريبو (الرئيس التنفيذي Bealy)، وجان –فرانسوا جيندرون (رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية).

25 يناير – 2:30 ظهرًا – 4:00 ظهرًا – الابتكارات الفرنسية للنساء المصابات بالسرطان أو المعرضات للإصابة به

مؤتمر برئاسة البروفيسورة فريديريك بينو–ليوركا (التي تم تسميتها من قبل مجلة فوربس فرنسا كواحدة من أبرز 40 امرأة في العام 2021)، مع فريديريك بينو–ليوركا (مركز جان بيرين)، إريك لامبودي (معهد باولي–كالميت)، ألكسندرا ليري (غوستاف روسي)، جان لو هابراند (مركز فرانسوا باكليس)، كريستين روسي–جابلونسكي (مركز ليون بيرار)، سوزيت دولالوج (غوستاف روسي)، دومينيك ستوبا–ليوني (معهد كوري) وإريك لوبلان (أوسكار لامبري).

الأربعاء، يناير 26 ، 2022

26 يناير – 10:00 صباحًا – 11:30 صباحًا – التثقيف بشأن مرض السكري والوقاية منه: مواجهة التحديات المتزايدة في الشرق الأوسط

مؤتمر برئاسة سيسيل دافيد (كاتب ومحلل ومدير التحرير في Health & Tech Intelligence)، مع د. فتحية العوضي (رئيسة قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي ورئيسة مؤتمر الإمارات لأمراض السكري والغدد الصماء)، نيفين الخوري (المديرة العامة لوحدة الطب العام سانوفي بدول الخليج والمملكة العربية السعودية)، أنطوني ماليه (مدير عام Servier بدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية ودول الخليج) وجلسة إطلاق ثلاث شركات فرنسية، مع إيريك ديسيرتين (الرئيس التنفيذي Biocorp)، أرنو لامبير (الرئيس التنفيذي AiScreenings)، وفريديريك دايان (الرئيس التنفيذي ExactCure).

26 يناير – 12:00 ظهرًا – 12:45 ظهرًا – التميز الفرنسي في مجال جراحة أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال

من قبل الدكتورة جوي زغبي.

26 يناير – 1:00 ظهرًا – 1:45 ظهرًا – مواجهة تحدي أمراض استقلاب القلب: نموذج مؤسسة IHU ICAN

مؤتمر مع ستيفان كومانز (المدير العلمي، دكتوراه، IHU-ICAN)، ستيفان حاتم (الرئيس التنفيذي لمؤسسة IHU-ICAN) ستيفان باريتول (ماجستير في الصحة العامة، السكرتير العام لمؤسسة IHU ICAN للابتكار في استقلاب القلب والتغذية).

26 يناير – 2:30 ظهرًا – 4:00 ظهرًا – الصحة الرقمية للمناطق المحرومة: تعطيل النظم الإيكولوجية للرعاية الصحية الفرنسية

مؤتمر برئاسة فرانك دروين (رئيس Kaissa & Diagonales Consulting، متخصص في الصحة الرقمية وأنظمة الرعاية العامة)، مع سيمون شاسان (نائب مدير المبيعات الدولية، Enovacom Orange Group)، فرانك بودينو (الرئيس التنفيذي لـ H4D)، روبن أوهانسيان (الرئيس التنفيذي لـ TLM360)، آلان هبرا (الرئيس التنفيذي لـ Quantiq) والبروفيسور أنطوان تسنيير (أستاذ طب العناية المركزة، رئيس PariSanté Campus).

يذكر أن فعاليات المؤتمر ستقام وفق التوقيت المحلي لمدينة دبي (التوقيت المعتمد في الخليج – GST)، وستكون جميع المداخلات باللغة الإنجليزية. كما يمكن المشاركة حضوريا أو عن بعد (عبر الإنترنت).

للتسجيل،‭ ‬الرجاء‭ ‬زيارة ‭‬frenchhealthcare-expo2020dubai.site.digitevent.com

تابعوا‭ ‬الفرانش‭ ‬هيلث‭ ‬كير ‭‬FrenchHealthcare‭#

الموقع‭ ‬الإلكتروني ‭‬www.frenchhealthcare.fr

تويتر‭ ‬[email protected]‭ ‬لينكد‭ ‬إن ‭‬French Healthcare

يوتيوب ‭‬French Healthcare x Business France