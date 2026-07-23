كمال الغريبي ورئيس كينيا يتفقان على تعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا

قام كمال الغريبي، رئيس مجموعة GKSD القابضة ورائد الرعاية الصحية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، على رأس وفد رفيع المستوى، بزيارة رسمية إلى مدينة نيروبي، عاصمة جمهورية كينيا، حيث التقى رئيس الجمهورية، ويليام روتو، في القصر الرئاسي، في لقاء عكس متانة العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز النمو الاقتصادي.

شكّل اللقاء محطة محورية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ تناولت المباحثات سبل توسيع آفاق الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية والقادرة على الصمود، والابتكار في القطاع الصحي، بما يدعم رؤية كينيا الطموحة لترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد المستدام في القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، جدّد كمال الغريبي التزامه بدعم مسار التعاون الإيطالي–الكيني، مؤكدًا استعداد مجموعة GKSD القابضة، بالتعاون مع شركائها في إيطاليا، لتسخير خبراتها وإمكاناتها في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتواكب تطلعات كينيا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، بما ينعكس إيجابًا على منطقة شرق إفريقيا بأكملها.

وعقب اللقاء، ترأس كمال الغريبي اجتماعًا تقنيًا موسعًا مع وفد مجموعة GKSD القابضة، خُصص لوضع خارطة طريق تنفيذية شاملة ودقيقة، تضمنت تحديد الأولويات، وتفعيل فرق العمل المتخصصة، ووضع الأطر الزمنية اللازمة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارات المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن سرعة التنفيذ، وكفاءة الإنجاز، وتحقيق أثر تنموي واقتصادي ملموس، يُترجم مخرجات اللقاء إلى نتائج عملية على أرض الواقع.