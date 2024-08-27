كلمة سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، قالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: “أتقدم بالتهاني والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة “حفظها الله” التي غرست في أنفسنا حب الوطن والإصرار على الإنجاز والعزيمة للمشاركة الفعّالة في إرساء مكانة دولة الإمارات عالمياً في كافة المجالات.”

وأكدت سعادتها: “إن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية هو لفتة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تُعبر عن تقدير سموها لدور المرأة وإيمانها بقدراتها، وهو وسام فخر واعتزاز للمرأة الإماراتية.”

وأضافت سعادتها: “لقد استطاعت المرأة الإماراتية أن تقدم نموذجاً ملهماً في العطاء والنجاح، مساهمة في تحقيق إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى الفرص التعليمية والمهنية التي تحظى بها لتمكينها وتفعيل دورها في إثراء مسيرة الوطن وازدهاره. أهنئ بهذه المناسبة أخوات الإماراتيات والمرأة في كل مكان حول العالم متمنيةً لهن دوام النجاح والإنجاز.”