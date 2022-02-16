قطر تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

شاركت دولة قطر مؤخراً في اجتماعات الدورة (150) للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من خلال تقنيات الاتصال المرئي. ترأس وفد قطر في الاجتماعات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة.

استعرضت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها حصيلة الدورة الاستثنائية الثانية لجمعية الصحة العالمية من أجل النظر في وضع اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر للمنظمة بشأن التأهب والاستجابة للجوائح، وكانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري قد شاركت في أعمال الدورة الاستثنائية كنائب لرئيس جمعية الصحة العالمية.

كما بحثت اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية عدداً من الموضوعات المتعلقة بأربع ركائز تتمثل في استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، وتعزيز كفاءة منظمة الصحة العالمية وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل.

من الموضوعات الهامة التي ناقشتها اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الإعلان السـياسـي المنبثق عن الاجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها. كما تم خلال الاجتماعات استعراض خطة التمنيع لعام 2030، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والاسـتراتيجيات العالمية لقطاع الصـحة بشأن فيروس العوز المناعي البشــري والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسياً، والاستراتيجية العالمية للبحث والابتكار في مجال السل، وخريطة الطريق بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة 2021-2030، وخارطة الطريق العالمية لدحر التهاب السحايا بحلول عام 2030، وتوحيد أسماء الأجهزة الطبية.

بحثت الاجتماعات كذلك موضوعات طوارئ الصحة العامة، وتعزيز تأهب المنظمة واستجابتها للطوارئ الصحية، واللجنة الدائمة المعنية بالتأهب والاستجابة للطوارئ والجوائح، وعمل المنظمة في مجال الطوارئ الصحية، والتأهب للانفلونزا، والمبادرة العالمية للصحة من أجل السلام، إضافة إلى استئصال شلل الأطفال.

كما استعرضت الاجتماعات موضوعات تغذية الأم والرضيع والطفل، واستراتيجية المنظمة العالمية لسلامة الأغذية، والحد من مخاطر الصحة العامة المرتبطة ببيع الثدييات البرية الحية في أسواق الأغذية التقليدية. واستعرضت الاجتماعات مسائل الحوكمة، والاستراتيجيات وخطط العمل العالمية المرتقب انتهاء مدتها في غضون عام واحد، ومشـاركة الجهات الفاعلة غير الدول في الأجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية.