قطر تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي عقدت في الفترة من 30 يناير إلى 7 فبراير 2023 في جنيف بسويسرا.

وترأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وركزت الاجتماعات على أولويات الركائز الرئيسية الأربع: استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، وتعزيز كفاءة منظمة الصحة العالمية وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل. وشملت المواضيع التي تم تغطيتها في اجتماعات الدورة 152 التغطية الصحية الشاملة؛ وطوارئ الصحة العامة: التأهب والاستجابة؛ والاستراتيجية العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها؛ واستئصال شلل الأطفال.