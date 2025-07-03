بعد الكورة والأشرفية، فصل جديد من قصّة نجاح لبنانية في عالم الرفاهية والصحة:

عيادة Acure clinics تفتتح فرعاً جديداً في المطيلب

أعلنت Acure Clinics، الرائدة في مجال العلاجات الشمولية والعلاجات غير الجراحية، عن الافتتاح الرسمي لفرعها الثالث في منطقة المطيلب بتاريخ 2 تموز 2025. ويأتي هذا التوسع بعد النجاح اللافت الذي حققته العيادتان السابقتان في الكورة والأشرفية، ليشكّل محطة جديدة في مسيرة العيادة نحو توفير خدمات متخصصة في علاج الألم، الطب الصيني، والعناية التجميلية بأسلوب حديث وسهل الوصول.

وجمع حفل الافتتاح نخبة من المؤثرين والشخصيات العامة والضيوف المميزين، حيث حظى الحاضرون بجولة أولى في المقر الجديد المصمم بأعلى المعايير ليقدّم علاجات متقدمة في أجواء هادئة ومريحة. كما شكّل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة من التجارب والمبادرات المرتكزة على الصحة والجمال التي تعتزم Acure Clinics إطلاقها قريبًا.

تأسست Acure Clinics عام 2006 على يد الدكتور أيمن ود. سيبال خوري، لتصبح علامة موثوقة في لبنان في مجال العناية الشخصية الشمولية. وتتميّز العيادة بتقديم خدمات متخصصة في إدارة الألم، والطب الصيني، والتعافي الرياضي، والعلاجات التجميلية غير الجراحية، من خلال الجمع بين الأساليب الطبيعية والتكنولوجيا الطبية الحديثة والمعتمدة، بالإضافة لكل أنواع العلاجات الطبيعية للبشرة.

وتُعدّ كل خطة علاجية داخل Acure نتاج اهتمام دقيق واحترافي. وفي هذا السياق، قالت الشريكة المؤسسة د. سيبال خوري: “في Acure Clinics، نعيد تعريف مفهوم العافية من خلال الدمج بين الجمال غير الجراحي وإدارة الألم تحت سقف واحد. هذا الفرع الجديد ليس مجرد عيادة، بل مساحة يلتقي فيها العلم والرعاية والثقة الطبيعية لدعم كل فرد في رحلته نحو الشعور بأفضل حالاته ومظهره.”

وقد رعت Acure Clinics فعاليات مرموقة على الصعيد العالمي مثل Miss Europe 2025 وMiss Tourism 2024، تأكيدًا على التزامها الدائم بدعم مفاهيم الجمال والثقة والتمكين على المستويين المحلي والدولي.