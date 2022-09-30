“صحة” تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل الشركات الحكومية في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن حلولها في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الشركات الحكومية الأفضل أداءً في إمارة أبوظبي لناحية الامتثال للمعيار الوطني لإدارة استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021).

وفي هذه المناسبة، قال يوسف الذيب الكتبي، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة “صحة”: “نجحت صحّة بجدارة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال إدارة استمرارية الأعمال في أبوظبي، وسجّلت نجاحات وإنجازات ملهمة للغاية من خلال خدماتها المتطورة. ويشكّل هذا التكريم المميّز دليلاً ملموساً على التزام “صحة” الراسخ بضمان استمرارية الأعمال إلى جانب تفاني موظفيها ومهاراتهم الفذة. سنواصل جهودنا لتحقيق المزيد من التميّز والتركيز على تحقيق نتائج عالية الجودة “.

وتم الإعلان عن النتائج خلال ملتقى استمرارية الأعمال بحضور أعضاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.