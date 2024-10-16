ضمن مشاركتها في أسبوع جيتكس جلوبال 2024

دائرة الصحة – أبوظبي تدمج حلول ذكاء اصطناعي متطورة مدعومة من “مايكروسوفت” لتعزيز النظم الصحية

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس جلوبال 2024. ويهدف هذا التعاون لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لرسم ملامح مستقبل الابتكار في الرعاية الصحية والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة، بما يرسخ مكانة الإمارة كرائدة في الصحة الرقمية بما يعود بالنفع على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبحضور سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي، ونعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات.

ويُركز التعاون على تطوير وتوفير حلول الرعاية الصحية الشخصية، والاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي ومساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي (مايكروسوفت كوبايلوت) ومستشاري الذكاء الاصطناعي التفاعليين لتحقيق تحول نوعي في رعاية المرضى، كما تتضمن جوانب التعاون الارتقاء ببحوث الأمراض وتعزيز قدرة التجارب السريرية على التنبؤ بالأمراض وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات ذات الصلة بمراقبة النظم الصحية وامتثالها.

ويضع التعاون أمن وخصوصية البيانات أولوية قصوى، وسيجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتطورة لتقديم معلومات دقيقة ومباشرة تدعم الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات.

وقال إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي: “يعكس تعاوننا مع مايكروسوفت اليوم التزام أبوظبي بالمضي في تحقيق مساهمة فعالة في تطوير ابتكارات الرعاية الصحية على مستوى العالم. ونعمل من خلال تسخير الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على مواصلة الارتقاء بالمخرجات العلاجية للمرضى وتطوير منظومتنا للرعاية الصحية. ويضع هذا التعاون التشخيص المبكر والرعاية الشخصية والبحوث الذكية على رأس قائمة أولوياته، وسيُسهم في تمكين كوادر الرعاية الصحية والباحثين عبر تزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من إحداث تحول نوعي ووضع معايير جديدة لنظم الرعاية الصحية الذكية، بما يُرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية والابتكار عالمياً”.

من جانبه، قال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات: “سعداء بانطلاق هذا التعاون الطموح الذي يجمعنا بدائرة الصحة – أبوظبي، حيث ندرك أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الرعاية الصحية يُمثل تطوراً تكنولوجياً لافتاً، ويُجسد الالتزام بتطوير سبل تشخيص الأمراض وعلاجها وتعزيز جودة رعاية المرضى والخروج بأفضل النتائج الصحية. ولاشك أن الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات كبيرة لإضفاء طابع شخصي على أسلوب الرعاية، فضلاً عن تزويد كوادر الرعاية الصحية بمعلومات موثوقة وقائمة على البيانات. ومعاً، نهدف لصناعة مستقبل تتكامل فيه أدوار التكنولوجيا والعنصر البشري لتحسين صحة وعافية مجتمعاتنا”.

وسيعمل الجانبان في إطار مذكرة التفاهم على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، واستخلاص المعلومات السريرية من مجموعة واسعة من البيانات الصحية للوصول إلى منهجية شاملة ترتقي بممارسات الرعاية، وتساهم في تحسين صحة السكان ومنظومة الرعاية الصحية ككل. وستخدم هذه المذكرة ثلاثة أهداف تتمثل بتطوير رعاية المرضى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتقديم التجارب والبحوث السريرية الذكية، وتحسين اتخاذ القرارات التنظيمية، بشكل يضمن أفضل المخرجات الصحية للمرضى وسكان أبوظبي.

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي كافة زوار معرض جيتكس جلوبال 2024 إلى زيارة منصتها والاطلاع على البرامج والمبادرات التي توظف إمكانات البيانات والتكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة. ستتواجد دائرة الصحة – أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي في القاعة 19B20/، قاعة الشيخ سعيد.