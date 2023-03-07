خالد بن محمد بن زايد يفتتح مركز فاطمة بنت مبارك في كليفلاند كلينك أبوظبي

مركز طبي متطور لعلاج الأورام في أبوظبي يقدم خدمات الفحص والتشخيص، إضافة لبرامج علاجية عالمية المستوى بهدف تعزيز تجربة المرضى وتحسين جودة حياتهم

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مركز «فاطمة بنت مبارك» في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، شريك مبادلة للرعاية الصحية، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في أبوظبي، إلى جانب الإدارة العليا في شركة مبادلة للاستثمار، وكبار الضيوف والمدعوين من الشركاء والمنظمات المحلية والعالمية المرموقة.

ويوفِّر مركز «فاطمة بنت مبارك» الجديد في أبوظبي خدمات طبية متطورة وشاملة، ورعاية صحية فائقة للمرضى طوال رحلة العلاج والتعافي من الأورام، بما في ذلك خدمات التصوير المتقدم، وعلاج الأورام بالإشعاع. ويحتوي المركز، الممتد على مساحة 19 ألف متر مربع، على 32 غرفة فحص، و24 غرفة حقن، وغرفتي عمليات، ومنطقة مخصَّصة لعلاج الأورام النسائية.

وصُمِّم المركز على غرار «مركز توسيغ للأورام» التابع لكليفلاند كلينك، المصنَّف ضمن أولى المراكز لعلاج الأورام في الولايات المتحدة. ومن المتوقَّع أن يسهم المركز الجديد في أبوظبي، في إحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال تشخيص وعلاج الأورام على مستوى المنطقة.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: «يشرفنا أن نعلن اليوم عن تدشين مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث يتيح هذا المركز المتطور المجال لمرضى الأورام للحصول على أرقى الخدمات العلاجية، وإجراء الفحوص والتشخيصات الطبية المتطورة وخطط العلاج والتعافي، من أجل تعزيز تجربة المرضى وتحسين جودة حياتهم. وكلُّنا فخر بأن يحمل هذا المركز اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، الشخصية الرائدة والملهمة التي تقوم على الدوام بدور مميز وكبير في دعم وتعزيز جودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكَّد حسن جاسم النويس، نائب رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «أننا فخورون بالإنجازات العديدة التي تحقَّقت في دولتنا بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة؛ فقبل ثماني سنوات شهدنا افتتاح كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو صرح طبي مرموق يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. واليوم قطعنا شوطاً آخر في هذه المسيرة، من خلال تدشين مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك، بهدف تقديم أرقى خدمات الرعاية الطبية عالمية المستوى لمرضى الأورام في أبوظبي. حيث يوفِّر المركز خدمات متميزة وتقنيات متقدمة وخبرات رائدة في مجال علاج الأورام، ما يتيح للمرضى تلقي العلاج والرعاية المثلى وهم بالقرب من منازلهم وعائلاتهم».

وقال الدكتور خورخي غوزمان، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي: «يقوم مركز فاطمة بنت مبارك بدور مهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الرعاية الطبية المتاحة لمرضى الأورام في المنطقة، كما يقلل من حاجة المرضى للسفر لتلقي العلاج في الخارج. ويعزِّز هذا المركز كذلك برامج التجارب السريرية العالمية، ويستفيد من التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء عبر شبكة الرعاية الصحية العالمية في كليفلاند كلينك. ونظراً لأنَّ الأمراض المتعلقة بالأورام تعدُّ ثالث أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المؤمل أن يقدِّم مركز فاطمة بنت مبارك، وللمرة الأولى في المنطقة، خدمات وإجراءات طبية مبتكرة، وعلاجات تسهم في إنقاد حياة المرضى».

ويأتي اطلاق اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على هذا الصرح الطبي الجديد تكريماً للدور القيادي والمحوري الذي قامت به سموّها في تطوير قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الطبية العالمية “كليفلاند كلينك” قد أعلنت عن إطلاق اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك على عدد من مرافقها، إضافة لتدشين كرسي أكاديمي باسم سموها، تقديراً لدور سموها الفاعل في دعم الجهود والأبحاث الطبية الرامية لعلاج الأورام والأمراض المزمنة على مستوى العالم.