تصريح معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي

عقب إعلان “نيورالينك” مؤخراً عن إطلاق تجربتها السريرية UAE-PRIME للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي:

“إن إطلاق التجربة السريرية UAE-PRIMEمع ’نيورالينك‘ في أبوظبي، لتكون المقر العالمي الأول خارج القارة الأميركية الشمالية لهذه التجربة السريرية، يُمثل علامة فارقة في مستقبل الصحة.

بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، نعتز بتمكين التطوير الآمن والمسؤول لتكنولوجيا الربط بين الدماغ والحاسوب، بما يمنح الأمل إلى العديدين ممن يعانون من أمراض عصبية شديدة”.

تعكس هذه الشراكة التزام أبوظبي بتعزيز الابتكار في الصحة وعلوم الحياة عبر دفع عجلة تطوير التقنيات الثورية الواعدة التي تخضع للاختبار بما يضمن سلامتها ومدى فعاليتها، وكذلك حوكمتها وتوفيرها للمرضى الذين يحتاجون إليها حول العالم”.