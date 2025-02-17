تركي العذل … خمس سنوات نجاح في الحوكمة والتخطيط الاستراتيجية

ان إيمان تركي العذل باهمية الحوكمة والتخطيط والاستراتيجية نقل مستشفى الاستقلال الى اكبر صرح طبي تعليمي في القطاع الخاص الاردني.

خمس سنوات منذ أن تولى العذل منصب رئيس هيئة المديرين لشركة البلاد للخدمات الطبية /مستشفى الاستقلال استطاع أن يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة حيث تم تحت قيادته تحقيق العديد من الإنجازات التي وضعت المستشفى على مسار التميز والابتكار مع التركيز على القيم الأساسية مثل الشفافية والمساءلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة داخل المستشفى. وما اعتماد العذل لنهج التخطيط الاستراتيجي الا بهدف النمو الطبيعي واستغلال الموارد بكفاءة وفعالية.

ركز رئيس هيئة المديرين على أهداف التنمية المستدامة حيث تم توجيه المستشفى لاستخدام الطاقة المتجددة وإنشاء وحدات خلايا شمسية بالإضافة إلى ذلك تم دعم توجه المستشفى نحو مفهوم المباني الخضراء مما يعكس التزامها بالحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية. وتماشياً مع التطورات التكنولوجية أطلق رئيس هيئة المديرين تطبيق الموبايل لمستشفى الاستقلال والذي يقدم خدمات متطورة للمرضى والموظفين. هذه التطبيقات ساهمت في تحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة العمليات الداخلية، مما عكس حرص المستشفى على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية. ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية قدم المستشفى العديد من الأيام الطبية المجانية في المناطق الأقل حظاً بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية. وان هذه المبادرات تعكس التزام المستشفى بتحسين صحة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقد حرص رئيس هيئة المديرين على دعم انشاء وحدة متخصصة للعلاج النفسي والإدمان، مما جعل مستشفى الاستقلال أول مستشفى يُعنى بعلاج المرضى بدنياً وعقلياً. هذه الوحدة تعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية شاملة للمرضى وتلبية احتياجات المجتمع في مجال الصحة بشكل عام. يُذكر ان مستشفى الاستقلال بقيادة تركي العذل اصبح اكبر مستشفى تعليمي خاص معتمد لدى البورد الاردني والبورد العربي في المملكة الاردنية الهاشمية ومركزاً تعليمياً دولياً معتمداً لدى جمعية القلب الأميركية وجمعية الجراحين الأميركية وأول مستشفى معتمد لدى Chest Pain accreditation في المنطقة. كما حصل مستشفى الاستقلال على الاعتمادية الكندية للجودة بالمستوى الماسي وبنسبة تقييم 99.4% وهو التقييم الاعلى على مستوى الشرق الاوسط. تجدر الاشارة الى أن العذل حاصل على البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأميركية.