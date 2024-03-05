“بيورهيلث” تستكمل دمج أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ضمن محفظتها

أعلنت “بيورهيلث”، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، استكمال دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن محفظتها، في خطوة استراتيجية هادفة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إنشاء مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي تعد أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في الدولة، كجزء محوري من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في الإمارة. وتعزز هذه الخطوة دور مجموعة “بيورهيلث” الريادي في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، كما يتماشى مع هدفها بترسيخ مكانة أبوظبي المتميزة على خارطة الرعاية الصحية العالمية

وتتميز مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالرعاية المتخصصة والمرافق الحديثة، وتمثّل إضافة قيّمة إلى محفظة “بيورهيلث” المتنامية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدفق الخبرات الطبية والتكنولوجيا المتقدمة وخيارات العلاج المبتكرة.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة “بيورهيلث”: “تعكس هذه الخطوة التزام “بيورهيلث” بتطوير معايير الرعاية الصحية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية النوعية ووجهةً رئيسية للتميّز الطبي. ويشكّل استكمال الدمج ضمن محفظة “بيورهيلث” نقلة نوعية، وإضافةً جديدة لمشهد الرعاية الصحية في المنطقة. كما تشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي، والبحث والتطوير، وإطلاق مبادرات رائدة وتبني خدمات رعاية صحية أكثر تطوراً.”

بدوره، قال فرحان ملك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة “بيورهيلث”: “يسعدنا أن نعلن عن انضمام “مدينة الشيخ شخبوط الطبية” إلى محفظتنا، حيث يتمتع المجمع بمرافق ذات مستوى عالمي، وخبرة طبية متميزة، وتكنولوجيا متطورة، وتوفر المدينة واحدة من الخدمات السريرية الأكثر تخصصاً في المنطقة. ومن خلال شبكتنا الحالية في دولة الإمارات، التي تغطي مجموعة واسعة من الخدمات الطبية الأولية والداعمة والرعاية الصحية الثالثية والرعاية الممكّنة رقمياً، فإن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تشكل قيمة مضافة إلى منظومتنا باعتبارها مركزاً متخصصاً للخدمات المتقدمة بجودة عالية ونتائج سريرية متطورة.”

وأضاف: “سيؤدي الدمج الاستراتيجي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في منظومة “بيورهيلث” إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والفعالية وتحسين الأداء، مما يعود بالنفع على المجموعة بأكملها ويطور خدمات رعاية المرضى في جميع أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات.”

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تغطي مساحة مبنية تبلغ 312,000 متر مربع، وتضم 672 سريراً مجهّزاً، وهي مركز إقليمي للتميز في علاج السكتات الدماغية. ومن خلال دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية في عملياتها، ستعمل “بيورهيلث” على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، لفائدة المرضى في جميع أنحاء الدولة.

وتلعب مدينة الشيخ شخبوط الطبية دوراً محورياً في استقبال وعلاج عدد كبير من المرضى سنوياً، حيث تستقبل أكثر من 600,000 مريضاً، منها أكثر من 445,000 زيارة للمرضى الخارجيين، وحوالي 129,000 حالة طوارئ وأكثر من 27,000 مريضاً داخلياً. وتدير حوالي 162 غرفة للمرضى الخارجيين، وذلك بدعم من فريق مختص يضم أكثر من 489 طبيباً و1500 ممرض وممرضة عبر 46 تخصصاً و10 أقسام.

وتعد هذه الخطوة إضافة نوعية لمحفظة “بيورهيلث”، حيث سستساهم في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز قطاع السياحة الطبية نظراً لما تقدمه من خدمات متخصصة في مجال علاج الأورام في الإمارة، وهو ما يعزز أيضاً الخدمات التي يقدمها مستشفى توام في مدينة العين. كما ستسهم في تعزيز القدرات التشغيلية لمجموعة “بيورهيلث”، وترسخ مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار والتميز الطبي، وتشكل حقبة جديدة في خدمات الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.