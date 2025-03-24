بهدف ضمان سرعة الوصول إلى الرعاية الصحية بسهولة

بوبا العربية.. أول شركة تأمين صحي في المملكة بدون موافقات مسبقة

أطلقت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع أكثر من 7 مستشفيات في ثلاث مناطق بالمملكة، والتي تُمكّن المستفيد فيها من تلقّي العلاج مباشرة دون الحاجة إلى إرسال وانتظار الموافقات الطبية المسبقة، ما يجعل الزيارة الطبية أكثر سهولة وراحة، ويُعزز من جودة تجربة المؤمن لهم في المملكة.

وتُعد هذه المبادرة فريدة من نوعها بقطاع التأمين الصحي في المملكة، وتأتي في إطار قيادة بوبا العربية الابتكار في خدمات التأمين الصحي، وقد تم تصميم هذا الابتكار ليوفر للعملاء تجربة طبية سلسة وخالية من التأخيرات الإدارية، ما يضمن لهم سرعة الوصول إلى الرعاية الصحية بسهولة.

مفهوم جديد للتأمين الصحي

وتُحدث المبادرة المبتكرة تحولًا جذريًا في تجربة الرعاية الصحية من خلال، إلغاء الحاجة لإرسال أو انتظار الموافقات الطبية المسبقة للعلاج داخل المستشفيات للعيادات الخارجية، وتوفير تجربة سلسة وخالية من التعقيدات للمستفيدين في مرافق الرعاية الصحية.

الابتكار في خدمة عملاء الشركة

تتماشى هذه المبادرة مع إستراتيجية بوبا العربية في تحسين جودة الخدمات والانتقال إلى حلول تأمينية أكثر تطورًا. ومع التوسع المستمر في شبكة المستشفيات، تهدف هذه المبادرة التي استفاد منها أكثر من 200 ألف عميل إلى إعادة تعريف مفهوم سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية في المملكة.

وقال المهندس ريان طرابزوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في بوبا العربية، تعليقًا على هذه المبادرة المبتكرة: “تعد هذه المبادرة تحولًا في طريقة تقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم من خلال إلغاء الحاجة إلى إرسال أو انتظار الموافقات الطبية المسبقة، ما يضمن لعملائنا تجربة صحية أسرع وأكثر راحة”. وأضاف طرابزوني: “هذا إنجاز غير مسبوق في قطاع التأمين الصحي في المملكة، ونحن فخورون بكوننا أول شركة تقدم هذا النموذج المبتكر”.

مستقبل الرعاية الصحية

وأكدت شركة بوبا العربية التزامها بالتوسع في زيادة المستشفيات ضمن مبادرة “شبكة بدون موافقات” وإضافة المزيد من الخدمات المتخصصة، بما في ذلك تغطية الأدوية، لتقديم تجربة صحية شاملة ومتكاملة.

وتستهدف بوبا العربية إضافة ما بين 15 إلى 20 مستشفى في جميع المناطق خلال العام الحالي 2025، بهدف ضمان حصول العملاء على رعاية صحية بجودة عالية دون الحاجة إلى إرسال أو انتظار الموافقات الطبية المسبقة.

ويمكن للمستفيدين معرفة المستشفيات المشمولة ضمن “شبكة بدون موافقات”، عبر تطبيق بوبا العربية أو زيارة موقعها على الانترنت أو التواصل مع خدمة العملاء على الشبكات الاجتماعية.