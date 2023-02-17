انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للرياضة من أجل الصحة لاستعراض أنشطة كأس العالم فيفا قطر 2022 والاتفاق على الأولويات المستقبلية

عقد قادة من وزارة الصحة العامة في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للرياضة من أجل الصحة في جنيف.

كانت الجهات الأربع وقعت في أكتوبر 2021 شراكة فريدة مدتها ثلاث سنوات لجعل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 منارة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية، ونموذجاً لضمان صحة وسلامة الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل برئاسة سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالميَّة اجتماع اللجنة التوجيهية بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة.

وناقش قادة اللجنة مجموعة متنوعة من الإجراءات الصحية التي قدمها شركاء الرياضة من أجل الصحة حتى الآن في إطار ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز الصحة، والأمن الصحي، والاتصالات الصحية، بما في ذلك:

تعزيز الصحة:

النشاط البدني : تقوم حملة “أرني مهارتك” على وسائل التواصل الاجتماعي بتشجيع الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا .

تقوم حملة “أرني مهارتك” على وسائل التواصل الاجتماعي بتشجيع الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا التغذية والنظم الغذائية الصحية : ضمان استيفاء ما يقرب من ثلث خيارات الطعام في ملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022™️ لمعايير منظمة الصحة العالمية للغذاء الصحي .

ضمان استيفاء ما يقرب من ثلث خيارات الطعام في ملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022™️ لمعايير منظمة الصحة العالمية للغذاء الصحي الصحة النفسية : تركيب 32 “مقاعد صداقة” – مقعد واحد لكل دولة تتنافس في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™️ – في ملاعب البطولة الثمانية لتعزيز الصحة النفسية والنشاط البدني .

تركيب 32 “مقاعد صداقة” – مقعد واحد لكل دولة تتنافس في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™️ في ملاعب البطولة الثمانية لتعزيز الصحة النفسية والنشاط البدني مكافحة التبغ : حظر التبغ والسجائر الإلكترونية في الملاعب الثمانية لكأس العالم فيفا قطر 2022، مما يضمن تمتع المشجعين بهواء خال من التدخين أثناء جلوسهم في مقاعدهم .

الأمن الصحي:

تم إنجاز قدر هائل من الأعمال لضمان كأس عالم آمن لجميع الحاضرين . وشمل ذلك أعمالاً مكثفة في مجال الاستجابة للحوادث الكبرى، وسلامة الأغذية، والوقاية من الأمراض المعدية، ومكافحة المخدرات ومراقبة الأدوية، وإرشادات تتعلق بالتوعية بالشمس والحرارة، وجودة الهواء والماء، وشمل تقديم دورات تدريبية منتظمة وتمارين محاكاة .

وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة في دولة قطر: “لقد مثلت بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 حدثًا فريدًا في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، ومن أسباب هذا التميز أنها كانت البطولة الأكثر أمناً وصحة على الإطلاق، معربة عن فخرها بإنجازات شراكة الرياضة من أجل الصحة وتأثيرها الإيجابي على بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

واشارت سعادتها ان هذه الشراكة الفريدة عاملا رئيسياً في مساعدة قطر على تقديم بطولة كأس العالم لكرة القدم الأكثر صحة وأماناً في التاريخ. وأتقدم بالشكر إلى جميع موظفي وقادة منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث على التزامهم بالعمل معاً لضمان نقل الدروس المستفادة من هذه التجربة إلى منظمي الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل”.

وقال سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: “كانت رؤية قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 واضحة دائما: تقديم أفضل نسخة من البطولة في تاريخها الممتد على مدار 93 عاما، وجمع العالم في الشرق الأوسط لأول مرة في احتفال عالمي، وتقديم إرث مستدام ومؤثر لدولة قطر والمنطقة والعالم. في مواجهة تحديات كوفيد– 19، وقد حققنا كل هذا وأكثر.“

وأضاف: “وعموماً، لم تكن شراكة الرياضة من أجل الصحة ركيزة أساسية في تقديم بطولة كأس العالم الأكثر صحة على الإطلاق فحسب، بل أيضاً لضمان تطوير أفضل الممارسات ومشاركتها في الأحداث الضخمة المستقبلية. ونحن نتطلع إلى مشاركة هذه المعرفة، والمساهمة في نجاح الأحداث المستقبلية في جميع أنحاء العالم، وإضافة إلى الإرث العميق الذي تتركه لنا نسختنا لبطولة كأس العالم “.