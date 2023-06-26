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الصحة السعودية: قدمنا خدماتنا لـ 76 ألف حاج خلال 40 يوم

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الصحة السعودية: قدمنا خدماتنا لـ 76 ألف حاج خلال 40 يوم

من خلال 32 مستشفى منتشر في المشاعر والمدن المقدسة تضم 6 آلاف سرير

أوضحت الصحة السعودية أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 76635 حاجاً وحاجةً منذ أواخر مايو الماضي.

وقالت الوزارة أن الحجاج استفادوا من الخدمات التخصصية النوعية، حيث قدمت لهم مجموعة من الخدمات منها إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و162 قسطرة قلبية، فيما أجريت 385 عملية غسيل كلوي، و38 عملية مناظير، وشهد الموسم حصول حالتي ولادة.

يذكر أن الصحة السعودية تقدم خدماتها لحجاج هذا العام من 32 مستشفى و140 مركز صحي تفوق سعتها الإجمالية 6 آلاف سرير ويعمل بها زهاء 32 ألف طبيب وممارس صحي.

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