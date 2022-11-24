الشيخ راشد بن حمدان يكرم فائزين الدورة الثانية عشرة

كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ، مساء امس الاربعاء 23 نوفمبر 2022، 14 فائزًا بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الثانية عشرة 2021-2022 والتي تتخذ من الأمراض المعدية موضوعًا رئيسًا لها.

أقيم الحفل في متحف المستقبل بدبي بحضور لفيف من الشيوخ والأعيان والوزراء والمسؤولين بالقطاعات الصحية والطبية على مستوى الدولة.

خلال الحفل، ألقى معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة رحب خلالها بضيوف حفل الجائزة، مشيراً الى أن الحفل يفتقد حضور مؤسس الجائزة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. صاحب القلب الكبير والعطاء الوافر… والنموذج الملهم في العمل الوطني.. الذي شكل إرثاً فريداً في اهتمامه ببناء الإنسان وتقديره لمحورية العلم والمعرفة وكذلك إيمانه بأن تحقيق التميز وتقديره لهما أكبر الوقع في إلهام أجيال جديدة لمواصلة العطاء، ما يبقي سيرته العطرة وأثره الإيجابي حاضرين معنا دائماً.

وصرح معاليه على أن اختيار موضوع “الأمراض المعدية” ليكون محوراً للجائزة يهدف الى الإسهام في الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز جاهزيته بما يتسق مع رؤية الدولة ومستهدفاتها للقطاع.

كما أ كد على أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للإنسان وصحته، وسوف يظل قطاع الصحة في مقدمة الأولويات الوطنية وجزءاً مهماً من رؤية الإمارات التنموية.

وفي ختام كلمته هنأ الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة، كما ثمن جهدهم وعطاءهم في سبيل دعم العلوم الطبية وتطوير مسارات أبحاثها، بما يسهم بتعزيز جودة الحياة ورفاهها.

كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الأمانة العامة للجائزة ومختلف اللجان المشاركة التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة.

تخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأعماله الانسانية التي غطت العالم أجمع.

كما عرض فيلم عن الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية عشرة، مستعرضًا إنجازاتهم التي حققوا بها طفرة نوعية هامة في الخدمات الصحية المقدمة حول العالم.

ثم قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين وتسليمهم دروع الجائزة. ففي فئة الجوائز العالمية تسلم الاستاذ الدكتور إيان هكتور فريزر أستاذ في كلية الطب – جامعة كوينزلاند، والرئيس التنفيذي المؤسس ومدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية. و رئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند، كما تسلم السيد انرياس تشو ابن الراحل الدكتور جيان تشو زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز، والرئيس السابق لمختبر البروتينات الهيكلية لفيروس الورم الحليمي البشري في مركز علم المناعة وأبحاث السرطان التابع لجامعة كوينزلاند جائزة حمدان العالمية الكبرى، والتي تتمحور حول موضوع الأمراض المعدية تقديراً لدورهم الهام في في أبحاث فيروس الورم الحليمي البشري.

كما كرم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة. ففي موضوع الوقاية فاز الأستاذ الدكتور مارك لافورس أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك، و مدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال، ومدير مشروع لقاح التهاب السحايا، تقديراً لدوره في توفير لقاحاً ضد بكتيريا المكورات السحائية المسبب لالتهاب السحايا لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

والفائز الثاني في موضوع المناعة الأستاذ الدكتور ديفيد هو أستاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لأبحاث الإيدز وأستاذ كلايد 56 وهيلين وو للطب بجامعة كولومبيا، تقديرا لدراساته التي كشفت عن الطبيعة الديناميكية لتكاثر فيروس نقص المناعة في الجسم الحي.

كما كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية وهم الاستاذ الدكتور ويليام نوفيك أستاذ جراحة قلب الأطفال في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية والمؤسس لمؤسسة تحالف نوفيك للقلب، و مؤسسة البصر العالمية من المملكة العربية السعودية وتسلم الجائزة الدكتور عادل الرشود.

وفي فئة جوائز العالم العربي، فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية وتسلم الجائزة الأستاذ الدكتور عمر سعادة و الاستاذ الدكتور سمير الحارثي كما فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي الاستاذ الدكتور فوزان الكريع من المملكة العربية السعودية وهو من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية.

وفي فئة جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الجينوم– مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال- دبي حيث تسلم الجائزة د.أحمد ابوطيون، د. محمد العوضي، الاستاذة مها النوافل.

كما كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي في دولة الإمارات وهم: الدكتور وائل المحميد وهو طبيب استشاري في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و الدكتورة نوال الكعبي رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كوفيد -19، و المغفور له الدكتور أحمد كاظم وتسلمت الجائزة ابنته الدكتورة حورية كاظم، و المغفور له الدكتور معاوية الشنار وتسلم الجائزة حفيده الدكتور معاوية صالح الشنار.

وبالنسبة لجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة حمدان الطبية، فقد فاز بها بحث بعنوان (تحديد طفرة تغيير إطار جديدة للمورث OXCT1 بواسطة إجراء تسلسل الإكسوم الكامل وإثبات اضمحلال الحمض النووي الريبوزي المرسال) – المجلد 13 العدد الرابع وتسلم الجائزة الدكتور عبد الله المطيري، زمزم يوسف، منى محفوظ، عبد العزيز التليلي، جيهان شوشان