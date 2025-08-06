الدكتور فيصل فياض يُدرج في قاعة مشاهير طب الشبكية العالمية تقديراً لإنجازاته الرائدة

أعلنت “قاعة مشاهير الشبكية – Retina Hall of Fame” عن اختيار الدكتور فيصل فياض عضواً إليها، تكريماً لإسهاماته المتميزة وإنجازاته الرائدة في مجال طب وجراحة الشبكية. وقد تم الاعلان الرسمي عن هذا التكريم من قبل الدكتور جون طومسون، رئيس مجلس إدارة السجل، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأخصائيي الشبكية (ASRS) في مدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس.

ويُعد هذا التكريم الرفيع بمثابة اعتراف عالمي بقيمة العمل العلمي والسريري الذي قدمه الدكتور فياض، إذ يتم اختيار الأعضاء الجدد بناءً على ترشيحات من زملائهم في المجال، ما يعكس التقدير العميق لما قدمه من مساهمات أثّرت بشكل ملموس في تقدم تخصص الشبكية على مستوى العالم.

وقد أشادت اللجنة بجهود الدكتور فياض البحثية والسريرية، مشيرة إلى أن “أعماله كان لها دور محوري في تحسين تشخيص وعلاج أمراض الشبكية، وستظل تؤثر إيجاباً في حياة المرضى لأجيال قادمة”.

ويُعد انضمام الدكتور فياض إلى سجل مشاهير الشبكية تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالتفاني والتميز والقيادة، ويضعه ضمن نخبة من العلماء والأطباء الذين غيّروا ملامح هذا التخصص الحيوي في الطب.

من جانبه، أعرب مجلس إدارة سجل مشاهير الشبكية عن فخره وامتنانه لانضمام الدكتور فياض، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تكريمًا مستحقًا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.