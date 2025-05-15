الدكتور جورج – باسكال هبر

الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك ابوظبي

تمثل تجربة PRIME الإمارات من Neuralink خطوة محورية في تطور رعاية الحالات العصبية. وبصفته أول مستشفى خارج أميركا الشمالية يشارك في هذه المبادرة، يفخر كليفلاند كلينك أبوظبي بتقديم تكنولوجيا الربط بين الدماغ والحاسوب والتي ستغيّر حياة المرضى في دولة الإمارات وخارجها.

يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة تجسد التزامنا بدفع عجلة التقدم في العلوم الطبية، وحرصنا على إحداث تأثير حقيقي في حياة المرضى من خلال الابتكار.

تواصل دائرة الصحة – أبوظبي ترسيخ معايير عالمية في تمكين الحلول الصحية الرائد.